Новый ядерный шантаж: почему Путин готов сжечь Москву и всю Россию

Путин готов применить ядерное оружие, потому что иначе справиться с Украиной он не может/ Reuters

То, что Мединский заявил о том, что России, русской цивилизации угрожает опасность, означает не только то, что до них что-то начало доходить. Не видеть очевидного невозможно, забивание ушей пропагандой, это для коллективного уралвагонзавода. Но кроме того, что до них начало доходить, что их России, России в их понимании приходит конец, слова Мединского звучат как угроза - не будет того русского мира, который хотим мы, не будет никакой России.

Да, это заявленная готовность сжечь Москву, Петербург и другие города России, сжечь своих детей, ради понтов и уже самосохранения группы военных преступников. Зачем Путину Россия, в которой не будет Путина?!

Смысл их посыла свободному понятен - заставьте Украину сдаться, иначе мы попытаемся сжечь вас, несмотря на то, что знаем о том, что этим сожжем себя. В Вашингтоне и Брюсселе считают, что это блеф, и видят во всей этой риторике безответственные попытки путинской России навязать миру волю. Не получится. Причем не получится не потому, что лидерам свободного мира не страшно.

Конечно, им страшно. После тридцати лет спокойствия и безопасности, которые периодически нарушались "исламским" терроризмом, прописанным на Лубянке (напрямую или через внедренных агентов), Москва вновь поставила Запад перед ядерным шантажом. Добрый день, вот олень. В последний раз российское руководство шантажировало западные элиты в начале 90-х, когда требовала кредитов, угрожая голодом в собственной стране. Мол, дайте нам денег, иначе у нас будет голод, а голод в ядерной стране это страшно.

Сейчас примерно такая же ситуация, с той лишь разницей, что тогда денег страны Запада могли дать России относительно легко, а вот заставить украинцев сдаться не могут. Не могут, потому что понимают, что при любых раскладах Путин пойдет дальше.

Альтернатива тут очень простая. Или полное прекращение помощи Украине и снятие санкций, тогда этот самый олень неизбежно появляется в Европе, причем далеко не только восточной, или санкций не снимать, из изоляции не выводить, но тогда все тот же ядерный шантаж продолжится. Ну и главное, заставить Украину сдаться под угрозой того, что будут бомбить её города, уничтожать украинских стариков и детей, решительно невозможно, потому что это уже делается.

В любом месте Украины, от Печерского района Киева до самого глухого села, все уже давно прекрасно поняли - если бы Путин победил, то уровень репрессий против украинского народа был бы намного выше, чем при Голодоморе.

Когда Зеленский цитировал слова Голды Мейер - наши соседи хотят видеть нас мертвыми - это не было красивой цитатой, это реальность. Путин не простит украинцам сопротивления и при любой возможности уничтожит все украинское, так что выбора у Украины нет. Нет выбора и у Европы, и у коллективного Запада. Нет выбора у мира в целом.

Трагическую ошибку начала 90-х, когда вместе с Украиной, Беларусью и Казахстаном, не была денуклеаризирована и Россия, придется исправлять и исправлять как можно быстрее. И не спрашивайте меня как, методов вагон и маленькая тележка. Нужна политическая воля. И она есть. Сейчас просто идет подбор наиболее безопасных инструментов для реализации данной задачи.

Понятно, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в других западных столицах, военные и политические аналитики сейчас просчитывают варианты развития событий. Военная машина империи зла уже получила серьезный удар, но не факт, что этот удар достаточный. На наших глазах происходит демилитаризация России, демилитаризует Россию Украина, украинская армия, силы теробороны и все граждане этой великой страны.

Демилитаризует ценой огромных жертв и нечеловеческого перенапряжения. Да, в Вашингтоне и Брюсселе боятся ядерного оружия и предпочитают ослаблять Москву постепенно, step by step, стратегией анаконды. А между тем бояться сегодня нужно совсем другого. Главная опасность сейчас не в ядерной дубинке, а в иллюзии руководства России, что несмотря ни на что, они ещё могут победить.

И чем дольше длится война в Украине, тем дольше у них сохраняется эта иллюзия, а значит и соблазн угрожать ядерным оружием, требуя сдачи от Украины. Поэтому тактика затягивания войны несет в себе гораздо большую опасность, нежели предоставление Украине достаточного количества тяжелого вооружения, которое позволит закончить войну гораздо раньше.

Уинстон Черчилль как то сказал, что американцы всегда находят правильное решение, после того, как попробуют все остальные. То, что мы видим - классическое подтверждение правоты сэра Уинстона.