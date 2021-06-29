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Новый порядок: как Сингапур добровольно станет цифровым концлагерем

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

29 июня 2021, 07:45

Эволюция человечества сделала резкий разворот от прав человека к их полному подчинению общественному благу.

Смартфоны
В Сингапуре введуь цифровой контроль за гражданами / The Telegraph

Сингапур готов перейти к "новой нормальности". Об этом заявили его власти. Власти исходят из постулата, что ковид теперь навсегда, а потому нужно создать механизмы сосуществования с ним.

Механизм один — переход к тотальному контролю за каждым. Речь идет как о жителях Сингапура, так и о приезжих. По сути, любое перемещение и любой контакт — даже на расстоянии — должны попадать в массив данных, откуда в любой момент их можно извлечь и отследить всю цепочку на любую необходимую глубину.

Читайте такжеВ Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19Понятно, что речь идет об эпидемиологической безопасности, но автоматически параллельно возможно использование данных контроля в любом ином разрезе. Допустим, в случае подозрения в нелояльности точно так же можно отследить буквально все — перемещения, контакты, звонки, действия.

Собственно, если кто-то говорил о цифровом концлагере, то это, безусловно, он, причем абсолютно добровольный, законный и исключительно с целью заботы об общественном благе. Эволюция человечества сделала резкий разворот от прав человека к их полному подчинению общественному благу, причем общественное благо — штука достаточно размытая и обширная, а потому в случае необходимости ее всегда можно повернуть в нужном направлении.

Сингапуру хорошо — небольшая анклавная территория. Но вообще-то, где-то ведь нужно обкатывать технологии "новой нормальности". Сингапур идеален своей лабораторной чистотой. Почему бы и нет. Тем более, что третью фазу — истребление непокорных как раз в Сингапуре удалось пропустить, мероприятия по тотальной вакцинации там прошли без сучка и задоринки. А потому образцовому городу — образцовый порядок. Новый порядок.

Сингапур коронавирус
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