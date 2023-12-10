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Новый кандидат в президенты РФ из холодильника

Игорь Эйдман
10 декабря 2023, 19:10
Я конечно не верю в сказки профессора Соловья про то, что Путин умер и лежит в холодильнике.
Владимир Путин
Владимир Путин / скриншот YouTube

Путин, не приходя в сознание, в состоянии глубокой заморозки объявил о своём участии в президентских выборах. Противостояние между телевизором и холодильником в России закончилось. Теперь у них союз. Телевизор агитирует за холодильник, точнее, за его содержимое. Телевизор сохраняет Путина политически, а холодильник - физически.

Я конечно не верю в сказки профессора Соловья про то, что Путин умер и лежит в холодильнике. Но как метафора - это очень точно. Путин давно стал мумией у власти, политическим трупом, который разложился и смердит. Пропаганда пытается скрыть это гниение, запихнув подгнившего диктатора в виртуальный холодильник. Но гнилостный запах всё равно плотно повис над Россией.

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Путин всегда оставался преступником, но вначале правления он был живым человеком, готовым реагировать на меняющуюся реальность. Теперь он - мёртвая статичная самопародия, способная только на механические самоповторы самочепухи.

Он лишён энергии жизни, правит по инерции и не готов ни на, что кроме стандартного набора злодейств. Замороженная мумия деревянными руками цепляется за власть.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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Владимир Путин выборы в России Игорь Эйдман
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