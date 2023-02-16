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Новый фюрер не умеет вызывать экстаз у народа

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

16 февраля 2023, 06:20
Немцы видели в Гитлере действительно своего вождя, толпы собирались, чтобы лицезреть и приветствовать его в едином порыве.
Владимир Путин
Новый фюрер Путин не умеет вызывать экстаз у народа, считает Невзлин / скриншот

Когда Путин будет выступать 21 февраля со своим посланием, будет сложно удержаться в очередной раз от исторических параллелей и не вспомнить послание Гитлера рейхстагу 1 сентября 1939 г.. И про свой Данциг и Коридор Путин может говорить теми же словами – про страдания национального меньшинства на территориях, про то, что хотел мирное урегулирование проблемы. В общем, и тому, и другому якобы не оставили выбора, кроме как начать войну.

Путин довольно долго шел по пути Сталина, но в итоге превратился в копию Гитлера. У них действительно очень много общего. Нищая юность, опыт службы в той или иной форме и крушение государства как тяжелейшая психологическая травма. Для Гитлера поражение Германии в первой мировой войне и Ноябрьская революция 1918 года стали трагедией, порожденной предателями. Для Путина поражение в холодной войне и крах СССР были не меньшей трагедией.

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И одному, и другому мерещился мировой заговор. Оба грезили прошлым величием, без него не видели будущего и воспринимали государство и нацию как продолжение себя. Логично, что каждый занялся построением диктатуры, финалом которой стала война.

Но, будучи копией, Путин не дотягивает до оригинала. Одно из главных отличий нового фюрера от старого – неспособность вызывать экстаз у народа. Немцы видели в Гитлере действительно своего вождя, толпы собирались, чтобы лицезреть и приветствовать его в едином порыве, его идеи, как это ни печально, разделяли и шли за ним.

А что в России? На "путинги" сгоняют массовку, обещая деньги, и бюджетников, обещая отгулы или пугая увольнением. Так будет и 22 февраля. Зигующие толпы со слезами на глазах при виде национального светоча – сложно представить. Все эти буквы Z и ленточки – скорее, часть общего маскарада. Народ не столько пошел за фюрером, сколько отыгрывает предложенный сценарий. Может быть, есть тогда надежда, что все не так уж плохо и депутинизация будет скорой?

Источник

война в Украине Владимир Путин Леонид Невзлин
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