Как на 210 км юго-западу от Туапсе потерялся в дрейфе без груза глубоко подсанкционный танкер "MARQUISE" (флаг Камеруна).

Удар по нефтебазе РФ

Пока Украина продолжает системно влиять на военную и логистическую инфраструктуру РФ, растет внимание к эффективности таких действий и их последствиям. В центре анализа – удары по портам, нефтепереработке и элементам ПВО противника. Военный аналитик Алексей Копытько оценивает, как эти операции изменяют ритм российской экономики и обороны. Подробнее о ключевых выводах – в материале автора.

1. Служба внешней разведки Украины доложила президенту о промежуточных результатах кинетических санкций против российских портов.

• Приморск – минус 13% погрузки;

• Новороссийск – минус 38%;

• Усть-Луга – минус 43%.

Буржуазно-капиталистические СМИ, выполняющие функцию большевистских, наоборот, заявляют, что российские порты возобновили работу, а в мае станет даже лучче!

Не хочу встревать в эту дискуссию, подожду, что скажет Andrii Klymenko.

Факт в том, что ритм отгрузки точно нарушался. Насколько потом его смогли/смогут догнать – это вопрос.

2. На 210 км юго-западу от Туапсе потерялся в дрейфе без груза глубоко подсанкционный танкер "MARQUISE" (флаг Камеруна).

ВМС Украины помогли ему найтись. Двумя БЭКами – в винто-рулевую группу и машинное отделение.

3. Крым.

На аэродроме "Кача" (Севастополь) поражены:

• РЛС "МР-10" - радар разведки и целеуказания для береговой обороны;

• Пункт управления ПВО;

• Наземный радиолокационный запросчик 1Л22 "Пароль-4" (разработан в 1977 г., штатно используется с РЛС П-18 с 1979 г.).

Запросчик выполняет функцию распознавания "свой-чужой". Учитывая нравы российского ПВО даже при наличии запросчика, я бы на месте россиян в радиусе км 50 от Качи пока не летал. Особенно – в условиях дезорганизованного управления воздушной обороной.

В Симферополе добрые дроны посетили промзону с романтическим названием Битумное (к северу от города, недалеко от аэропорта).

Судя по видео, этим дронам просто не хватило целей, поэтому ими решили поломать хоть что-то. Поломали насосную станцию локальной нефтебазы. И вот это блуждание дронов должно наводить понаехавших и коллаборантов на нехорошие мысли.

4. Дабы не обидеть невниманием Урал, пара дронов дотянулась до НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" (Оренбургская область). Туда уже были визиты. В целом пингование Екатеринбурга, Челябинска, Орска, Перми – расширяет ментальные горизонты россиян и буквально интегрирует их в Европу.

5. СБС (429 бригада "Ахиллес") в рамках совместной операции с 43 ОАбр и ЦСО "А" СБУ чпокнули два вертолёта в Воронежской области (на глубине 150 км) – Ми-17 и Ми-28.

В Белгородской области на глубине 100 км поразили РЛС "Небо-М" (пару дней назад выпилили "Касту-2Е").

Прогрызание первого эшелона воздушной обороны россиян в прилегающих регионах (а вертолёты тоже работают как часть ПВО) – это красивые пожары в более отдалённых регионах, где много всего интересного.

Поскольку тушки москвичей будут защищать любой ценой, это плохие новости прежде всего для оккупационных войск и разнообразных туапсинцев.

6. В Запорожской области 28 апреля СБС догнали очередной "Тор-М2".

Особо порадовало обилие мидл-страйков по местам дислокации оккупационных войск. Российские солдаты начинают массово умирать и калечиться задолго до того, как у них появится гипотетический шанс дотянуться до украинских.

Особая группа риска – это пилоты российских БПЛА. Тенденция такова, что у российских штурмовиков скоро будет больше шансов уцелеть, чем у суицидников в российских силах беспилотных систем. Эту мысль надо всеми способами доносить до российских студентов. Вербовщики Минобороны РФ их обманывают…

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

