Война на истощение ПВО: как дефицит Patriot становится глобальной проблемой мира

Это грандиозная проблема, которая почему-то стала большой неожиданностью после начала второй иранской войны

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ПВО / Коллаж: Главред, фото: US Army, ГСЧС Донецкой области

Пока война в Украине и новая волна напряжения на Ближнем Востоке повышают спрос на современные системы ПВО, все острее проблема дефицита ракет-перехватчиков. Публицист и общественный деятель Леонид Невзлин анализирует, как ограниченные производственные возможности западного оборонного сектора влияют на безопасность союзников США и обороноспособность Украины. Автор объясняет, почему нехватка ресурсов может стать серьезным вызовом для Запада. Более подробно — в колонке автора.

Производитель ракет для системы Patriot, компания Lockheed Martin, не может дать союзникам США никаких гарантий относительно сроков поставки этой критически важной продукции. Брайан Данн, вице-президент компании, заявил, что крупнейший в мире производитель вооружений по объёму выручки активно наращивает выпуск ракет-перехватчиков PAC-3 на фоне дефицита поставок, который ещё больше усугубила война с Ираном, пишет FT.

Однако на авиасалоне ILA Berlin Air Show он адресовал отрезвляющее послание союзникам США, включая Германию, Японию, Польшу, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые используют системы Patriot. По его словам, дополнительные производственные мощности "очевидно позволят удовлетворять потребности нескольких пользователей в более короткие сроки", однако он добавил: "Мы не контролируем распределение этих ракет. Мы не можем сказать кому-либо, какое место он займёт в этом списке приоритетов. Сейчас со стороны Министерства войны звучит много заявлений о том, как будет пересматриваться порядок поставок и кто будет получать ракеты первым. Мы не контролируем эти решения".

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При этом ранее в этом году Lockheed Martin заключила с Пентагоном контракт на 4,7 млрд долларов, согласно которому производство ракет PAC-3 должно увеличиться с нынешних 650 единиц в год до 2000 к 2033 году. Эти ракеты имеют критическое значение, в частности, для Украины. Путин использует их нехватку для нанесения ударов по стране баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.

Это грандиозная проблема, которая почему-то стала большой неожиданностью после начала второй иранской войны: к столь масштабному расходу средств ПВО странами Персидского залива никто не оказался готов. По последним оценкам украинских спецслужб, Россия способна производить около 120 баллистических ракет в месяц — то есть 1440 в год. При этом говорить о полной ликвидации ракетной программы Ирана, по всей видимости, не приходится. А ещё есть мощности КНДР, которая уже снабжает Москву ракетами. Просчёты Запада в военно-политическом планировании становятся всё более опасными.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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