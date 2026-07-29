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Что способны сделать с Россией дальнобойные удары - объясняет Шапран

Виталий Шапран
29 июля 2026, 07:22
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Финансовый аналитик объясняет, почему именно зависимость европейской части РФ от ресурсов за Уралом может стать решающим фактором в ходе войны.
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Украина продолжает наносить удар по нефтяной отрасли России / Коллаж: Главред, фото: telegram.me/exilenova_plus

Поэтому увеличение дальности полета украинских БПЛА и ракет, которое мы сейчас наблюдаем, имеет большое значение. Сначала наши беспилотники летали на 30 км за линию фронта, а сейчас уже преодолевают около 2000 км. Если дальность составит 5000 км, региональная модель российской экономики станет главной уязвимостью для Путина и его команды. Жить в том формате, в котором они живут сейчас, и вести войну в нынешних масштабах можно только благодаря огромным ресурсам, расположенным за Уралом. Если эти ресурсы иссякают, система начинает разрушаться.

Нефтяная отрасль специфична, и мы уже начали по ней системно наносить удары. Но есть и другие отрасли и виды сырья. Региональная модель построена так, что примерно 50–70 % производства в различных отраслях европейской части России зависит от ресурсов, добываемых за Уралом.

Если этот ресурс выбить или отрезать, упадет не только экспортная выручка от нефти, золота, платины и другого сырья. Снизится и само производство, потому что предприятия европейской части России не получат сырье, которое они перерабатывают.

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Это очень серьезная стратегия, требующая дальнобойного оружия. Когда нам говорят: "А как Киев переживет следующую зиму?", стоит помнить: если зима будет такой, как два-три года назад, то в Киеве сильные морозы продлятся, возможно, несколько дней. А в отдаленных регионах России, начиная с ноября и заканчивая апрелем, температура может составлять от минус 20 до минус 50 градусов. Там сложный доступ и плохо работает инфраструктура. Кроме того, выяснилось, что единой энергосистемы в России фактически нет. Отдаленные регионы Дальнего Востока и Севера функционируют в рамках отдельных энергосистем. Поэтому, если там вывести энергосистему из строя, перебросить электроэнергию из европейской части России будет невозможно.

Это целый комплекс уязвимостей, обусловленных природными условиями и тем, что после распада СССР Россия ничего не сделала для их устранения. Они не построили достаточно нефтехранилищ, не создали единой энергосистемы и не модернизировали критически важную инфраструктуру.

Все эти факторы можно использовать. Мы пока действительно серьезно ударили только по нефтяной отрасли. Она важна для экспорта и финансового обеспечения государства, но это лишь начало. Если РФ захочет пойти дальше, негативный сценарий для них будет более вероятным, чем для нас.

Виталий Шапран, специально для Главреда

О личности: Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

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