Новый Алчевск в масштабе всей Украины: чем опасен вал неплатежей по ЖКХ

В этом году рост долгов уже опережает график, потому не исключено, что скоро задолженность за услуги ЖКХ может составить 90 млрд грн, что грозит катастрофой.
Госстат обнародовал данные по задолженности украинцев за коммунальные услуги, согласно которым за 2021 год цифра неплатежей достигла завершился в 81,3 млрд гривен, тогда как в начале года составляла только 73,6 млрд.
В основном украинцы не платят за две позиции - горячую воду и газ, причем платежи, как правило, составляют до 40% от общей суммы. Это - прямая корреляция, связанная с уровнем региональной заработной платы, состоянием жилого фонда и теплокоммунэнерго, что в комплексе дает такие цифры.
Но самое интересное, что все долги, которые формируются по окончании отопительного сезона и в последующем межотопительном сезоне, потом учитываются в стоимости услуги. То есть долги предыдущих периодов закладываются в себестоимость как долги будущих периодов.
И этот снежный ком невозможно остановить, потому как нужно поменять систему формирования тарифов. Например, вместо увеличения долгов ввести, как в Великобритании или Германии так называемую инвестиционную составляющую - то есть установка граничного уровня цены, согласно которому тариф определяется на 3-5 лет, в пределах которых предприятие, которое оказывает коммунальные услуги, обязуется повышать свою эффективность.
В этом случае коррелирование тарифов предыдущих годов происходит с учетом индекса инфляции, фактора эффективности, который не зависят от деятельности предприятия. Но главное здесь, что предприятие должно снижать затраты, потери за счет чего тариф сохраняется, но прибыльность и эффективность работы повышается (чего у нас не происходит).
Если за прошлый отопительный сезон украинцы сформировали долг по ЖКХ-услугам в сумме около 26 миллиардов гривен, то из них почти 16 погасили в межсезонье. В этом году рост долгов уже опережает график, потому как в 2021 году задолженность на 1 февраля составляла 82,1 млрд грн., то в 2022 году на 1 января уже было 82,4 млрд грн. Потому прямым сравнением можно констатировать, что уже по состоянию на 1 февраля 2022 года задолженность за услуги ЖКХ может составить уже 90 млрд грн.
Это - очень много, но это пока мало кого интересует. Потому что, к сожалению, в Украине этими проблемами никто не собирается заниматься. Государство как бы отстранилось, а все проблемы с тарифами переложило на местные власти. А те, в свою очередь, не в состоянии выплачивать такие долги - у них нет денег на модернизацию сетей и прочего. Потому выходит замкнутый круг между государством и местными властями, в котором мечется потребитель, который не в состоянии за все это платить.
Читайте такжеРезкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифовЕсли этот снежный ком будет нарастать, это грозит Украине коммунальными катастрофами, которые регулярно происходят по всей стране перед началом отопительного сезона - в разных городах выключаются котельные, рвутся трубы, отсутствует отопление. И дальше будет хуже, потому что неплатежи населения приводят к тому, что теплокоммунэнерго нечем выполнять работы, что грозит полным коллапсом системы ЖКХ.
Пока гром не грянет - мужик не перекреститься, потому уже в следующем году можем ждать нового Алчевска, но уже в масштабах всей Украины.
Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, специально для Главреда