Новый Алчевск в масштабе всей Украины: чем опасен вал неплатежей по ЖКХ

В Украине существенно выросла задолженность за услуги ЖКХ / УНИАН

Госстат обнародовал данные по задолженности украинцев за коммунальные услуги, согласно которым за 2021 год цифра неплатежей достигла завершился в 81,3 млрд гривен, тогда как в начале года составляла только 73,6 млрд.

В основном украинцы не платят за две позиции - горячую воду и газ, причем платежи, как правило, составляют до 40% от общей суммы. Это - прямая корреляция, связанная с уровнем региональной заработной платы, состоянием жилого фонда и теплокоммунэнерго, что в комплексе дает такие цифры.

Но самое интересное, что все долги, которые формируются по окончании отопительного сезона и в последующем межотопительном сезоне, потом учитываются в стоимости услуги. То есть долги предыдущих периодов закладываются в себестоимость как долги будущих периодов.

И этот снежный ком невозможно остановить, потому как нужно поменять систему формирования тарифов. Например, вместо увеличения долгов ввести, как в Великобритании или Германии так называемую инвестиционную составляющую - то есть установка граничного уровня цены, согласно которому тариф определяется на 3-5 лет, в пределах которых предприятие, которое оказывает коммунальные услуги, обязуется повышать свою эффективность.

В этом случае коррелирование тарифов предыдущих годов происходит с учетом индекса инфляции, фактора эффективности, который не зависят от деятельности предприятия. Но главное здесь, что предприятие должно снижать затраты, потери за счет чего тариф сохраняется, но прибыльность и эффективность работы повышается (чего у нас не происходит).

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Если за прошлый отопительный сезон украинцы сформировали долг по ЖКХ-услугам в сумме около 26 миллиардов гривен, то из них почти 16 погасили в межсезонье. В этом году рост долгов уже опережает график, потому как в 2021 году задолженность на 1 февраля составляла 82,1 млрд грн., то в 2022 году на 1 января уже было 82,4 млрд грн. Потому прямым сравнением можно констатировать, что уже по состоянию на 1 февраля 2022 года задолженность за услуги ЖКХ может составить уже 90 млрд грн.

Это - очень много, но это пока мало кого интересует. Потому что, к сожалению, в Украине этими проблемами никто не собирается заниматься. Государство как бы отстранилось, а все проблемы с тарифами переложило на местные власти. А те, в свою очередь, не в состоянии выплачивать такие долги - у них нет денег на модернизацию сетей и прочего. Потому выходит замкнутый круг между государством и местными властями, в котором мечется потребитель, который не в состоянии за все это платить.

Читайте такжеРезкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифовЕсли этот снежный ком будет нарастать, это грозит Украине коммунальными катастрофами, которые регулярно происходят по всей стране перед началом отопительного сезона - в разных городах выключаются котельные, рвутся трубы, отсутствует отопление. И дальше будет хуже, потому что неплатежи населения приводят к тому, что теплокоммунэнерго нечем выполнять работы, что грозит полным коллапсом системы ЖКХ.

Пока гром не грянет - мужик не перекреститься, потому уже в следующем году можем ждать нового Алчевска, но уже в масштабах всей Украины.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, специально для Главреда