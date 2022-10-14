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Новым премьером РФ станет Пригожин, министров будет набирать по зонам

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

14 октября 2022, 06:18

Должна же криминализация российской власти дойти до логического завершения.

Евгений Пригожин, Путин
Евгений Пригожин и Владимир Путин / zampolit.com

Видите, как Пригожин вверх попёр - генералов и депутатов кошмарит как лагерных шестёрок. Говорят, что он теперь чуть не самый влиятельный член неформального путинского военного совета. Так, глядишь, и в премьеры вместо вялого и двусмысленного Мишустина выбьется.

Должна же криминализация российской власти дойти до логического завершения. Вместо воров в погонах и костюмах придут настоящие воры в наколках под лагерными бушлатами. Тем более их там в лагерях большой "кадровый резерв".

Пригожину разрешили набирать из лагерей "героев войны", а что министры стране меньше нужны? Когда его назначат премьером, поедет по зонам набирать себе новое правительство.

На роль министра обороны России идеально подойдёт серийный убийца, грабивший и убивавший целыми семьями, а потом сжигавший дома, чтобы замести следы. Справится, тактику российской армии давно освоил.

Министром образования назначат педофила, растлителя малолетних - будет продолжать нынешнюю политику морального "патриотического" растления школьников и студентов, лепить из них юных наложников государства.

В министры культуры возьмут, естественно, представителя культурной столицы, какого-нибудь любителя модных там убийств с расчленёнкой. Он и будет привычно душить и расчленять, на этот раз остатки культуры народов России, потрошить и убивать театры и художественные центры.

Министром внутренних дел и директором ФСБ станут такие же как сейчас садисты-насильники, только погоны у них будут не пришиты к мундирам, а вытатуированы на коже.

Новым министром финансов окажется мошенник-рецидивист, а главой Центрабанка - профессиональный фальшивомонетчик. С такими навыками, они управятся не хуже нынешних.

А министром иностранных дел станет хулиган-эксгибиционист, задержанный в своё время в пьяном виде за то, что громко материл прохожих и показывал им свою голую задницу. Кому же ещё от имени России в ООН выступать, если не ему.

Источник

новости России Владимир Путин Евгений Пригожин
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