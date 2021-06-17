Новые бои за мову: почему Зеленский напрасно косплеит Порошенко

Украинизация в Украине превратилась в дерусификацию, когда не столько ратуют за украинский язык, сколько пытаются вытеснить все российское / УНИАН

Вновь Верховную Раду сотрясают баталии из-за "языкового вопроса", на этот раз – из-за законопроектов, отменяющих норму об украинском языке в трансляции телесериалов, рекламе и политической агитации.

Если говорить о том, почему и при Зеленском всплыла эта больная для Украины тема, то тут есть две причины и два аспекта нынешних процессов.

Во-первых, когда речь идет о возможности дубляжа сериалов на русском языке, то это в интересах кинопроизводства. В команде "зеленых" есть довольно эффективные лоббисты медиа-групп, которые занимаются производством сериалов. Их интересы очевидны: сериал на "державній мові" попросту неконкурентоспособен, его намного сложнее продать другим государствам, чем сериал на русском языке. Так что это вопрос бизнеса.

Во-вторых, есть чисто политический аспект нынешних языковых споров. Часть депутатов (тот же Бужанский из Днепра и Шевченко из Запорожья) – мажоритарщики, и они будут поступать в соответствии с настроениями избирателей на их округах, а там не в восторге от "лагідної українізації", которую проводит команда Зеленского, по сути, продолжая курс, начатый при Порошенко.

Социология показывает, что определенные улучшения позиций Зеленского на западе и в центре наблюдаются (уровень поддержки там вырос на 4-6%), а по востоку – ноль. На юго-востоке у Зеленского назревают большие проблемы, и во многом они связаны с гуманитарной политикой. Поскольку многие жители этих регионов рассчитывали, что Владимир Александрович будет проводить более адекватную гуманитарную политику, но так не случилось, и это, безусловно, будет бить по Зеленскому.

Отказываясь от своего базового электората, от данных ему обещаний и надежд, Зеленский совершает ошибку. В итоге, тот электорат, на который он рассчитывает, не ответит взаимностью на выборах.

Зато сегодня те, кто голосовал за Порошенко и Евросолидарность, с интересом начали смотреть на Зеленского. Но это вовсе не значит, что эти люди побежали под зеленые знамена. От Зеленского ждали более умеренной и взвешенной гуманитарной политики, а не просто косплея Порошенко. Ведь у тех, кому важен "армовир", остался Порошенко.

Вообще, украинизация у нас приобрела странный характер: мы стартовали с декоммунизации, однако теперь фактически наблюдаем дерусификацию, при которой не столько ратуют за украинский язык, сколько пытаются вытеснить все, что связано с Россией и ее культурой. Таким образом, продолжается политика изменения идентичности украинцев.

Если анализировать то, как себя ведут наши "провайдеры украинизации", то становится очевидно, что их действия и политика, которую они проводят, не способствуют усилению страны и укреплению государства.

В любом случае, вся эта история закончится очередным политическим скандалом. И как бы "слуги народа" ни пытались показать себя патриотами Украины, все равно их объявят "агентами Путина". Потому законодательные инициативы Бужанского и Шевченко шансов не имеют.

Провести могут ту часть, которая связана с бизнесом и финансовыми интересами тех, кто продюсирует сериалы. Со второй-третьей попытки продавят эти решения. А вот все то, что связано с политически мотивированными законопроектами и поправками, это сейчас без шансов.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда