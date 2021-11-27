УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Курс гривны: каких сюрпризов ждать под ёлочку

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

27 ноября 2021, 06:28

Экономических рисков девальвации гривны сегодня нет вообще, а риск искусственной девальвации – минимален.

Экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2021 года
Стабильности гривны поспособствовал коронавирус / УНИАН

С экономической и финансовой точки зрения, рисков девальвации гривны нет.

Как ни странно, этому поспособствовал даже коронавирус. Потому что в связи с распространением эпидемии практически все страны мира вводили ограничения, и это помогло Украине сбалансировать внешнюю торговлю. За это время у нас практически не изменился экспорт (он упал на считанные проценты – на 3%), но при этом значительно упал импорт (на 16%).

Таким образом, наша внешняя торговля после глубокого отрицательного сальдо практически сбалансировалась. А внешняя торговля – это один из двух ключевых факторов, которые формируют курс любой денежной единицы, в том числе и гривны.

Второй фактор – это прямые финансовые потоки, то есть приток и отток валюты в страну и из страны. Здесь у нас также позитив в основном благодаря нашим заробитчанам, которые за последний год увеличили официальные переводы в Украину на 10% – на сегодня они составляют около 13 миллиардов долларов.

Плюс мы получаем финансовую помощь от наших партнеров: МВФ, ЕС и правительств многих стран.

Реклама

Таким образом, в итоге сводный платежный баланс у нас – положительный.

Кроме того, благодаря деньгам МВФ золотовалютные резервы НБУ также практически рекордные.

Все это в сумме создало предпосылки для незначительного, но все-таки укрепления гривны, для ее стабильности, чего у нас давно не было. Поэтому, с экономической и финансовой точки зрения, рисков девальвации нет.

Единственный риск – это искусственная девальвация гривны, к чему может прибегнуть правительство с Нацбанком, что у нас уже бывало не раз. Это – самый простой способ наполнять номинально бюджет страны. Впрочем, и здесь особых рисков нет, потому что государственный бюджет выполняется, а, по словам премьер-министра, он даже на 40 миллиардов гривен перевыполняется (как известно, эти дополнительные 40 миллиардов были распределены по определенным направлениям).

Читайте такжеКсерокопия и сказка: почему госбюджет-2022 нереалистичен

Следовательно, риск искусственной девальвации гривны сегодня тоже минимален. К тому же, Украина неожиданно получила транш МВФ в размере 700 миллионов долларов, а это почти 20 миллиардов гривен. Это также неплохие дополнительные поступления.

Таким образом, экономических рисков девальвации нет вообще, а риск искусственной девальвации – минимален. Поэтому до нового года, в принципе, гривна должна быть стабильной, и к концу декабря курс гривны по отношению к доллару будет примерно на таком же уровне, что и сейчас. Конечно, каждый торговый день происходят определенные колебания курса на пару копеек, но это обычные валютные колебания, характерные для любой валюты. Этого не надо бояться и следить за теми копейками каждый день. Стратегически гривна должна быть, как минимум, стабильной с возможностью небольшого укрепления.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда

viber
гривна курс МВФ девальвация Андрей Новак курс гривны доллар гривна
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоВ моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит Бардо Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгамиКому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами Как встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгамиКак встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгами Топ-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизниТоп-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизни
06:28

Курс гривны: каких сюрпризов ждать под ёлочку

06:01

В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

05:28

Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой

05:05

Как пить, чтобы не болела голова: встречаем Новогодние праздники и корпоративы без похмелья

04:44

Фитнес-тренер рассказал, неправильное употребление какого фрукта ведет к набору веса

Реклама
04:16

Как использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идей

03:54

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

03:37

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

03:15

Оля Полякова растаяла в страстных объятиях Олега Винника: "Отныне у нас большая любовь с Олегом"

02:53

Погода на выходные: потепление будет не единственным сюрпризом для украинцев в конце ноябряВидео

02:34

Катя Осадчая в одном полотенце показала мокрые изгибы упругого тела

02:14

Рейтинг Зеленского падает: политолог спрогнозировал, есть ли шансы у президента "выплыть"

01:52

Самые лучшие идеи для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

01:34

Что будет с телом, если каждый день есть лимон - пояснение диетолога

01:16

Вещи, которые женщина должна отпустить до Нового года

00:51

Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2021: Девам – коварство женщины, Скорпионам – невероятное везениеВидео

26 ноября, пятница
23:56

Гордон пожалел Зеленского на шоу у ШустераВидео

23:50

Что будет с организмом, если есть макароны постоянно - ответ нутрициолога

23:32

В Киеве группа неизвестных со слезоточивым газом напала на популярный паб и избила охранниковВидео

Реклама
23:07

Встрече быть: Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным и ЗеленскимВидео

22:46

В мире мгновенно рухнули цены на нефтьВидео

22:43

Диетолог объяснила, какие кукурузные хлопья "неправильные"

22:21

"Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугуВидео

21:54

Президентский университет: как будут учиться "люди будущего" и что им это будет стоитьВидео

21:42

Какой дешевый продукт для улучшает пищеварение - комментарий эксперта

21:32

Сердце и COVID-19: как вирус "бьет" по человеческому "мотору"Видео

21:07

"Врут прямо в лицо": клиент ПриватБанка пожаловался на очередной обман компанииВидео

20:58

Большинство украинцев признают Голодомор геноцидом нашего народа – опрос

20:40

"Вызывающий беспокойство": ВОЗ оценила новый вариант коронавируса и дала ему названиеВидео

20:03

Неравнодушные поляки помогли украинцу найти потерянные деньги, которые он хотел выслать семье

19:55

Геомагнитная активность растет: как пережить эти магнитные буриВидео

19:40

Учительница сыграла с восьмиклассниками в игру на раздеваниеВидео

19:21

Доисторические мумии рассыпаются при первом же контакте с реальностьюмнение

19:00

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 по футболуВидео

18:54

Все боятся моего второго срока, Гордон из штанов выбрасывается, позорище - ЗеленскийВидео

18:22

В "Укрзализныце" упростили покупку билетов на региональные поездаВидео

18:16

Ахметов прокомментировал заявление Зеленского о причастности к госперевороту

18:15

Таро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат ЛьвамВидео

18:11

Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаВидео

Реклама
18:08

Битва с РФ, ЧВК Вагнера, "война" с Ахметовым и конфликт с Бутусовым: главное из марафона ЗеленскогоВидео

18:04

С детской коляской шла оживленной трассой: пенсионерка в Днепре шокировала сетьВидео

17:32

Ода одиночеству и страсти: грязные танцы Макса Барских в новом клипе Tequila SunriseВидео

17:20

"Из-за вас я не могу отдохнуть": Зеленский пригласил журналиста УП к себе на день рождения

17:10

Обязательная вакцинация от COVID-19: кого могут отстранить от работы с 9 декабряВидео

16:55

Зеленский обвинил Ахметова в госперевороте - курс еврооблигаций резко рухнул

16:41

"Коли мене не стане": Jerry Heil спела песню Сансара русского репера Басты на украинском языкеВидео

16:25

"Я крепкий парень, но...": о чем сожалеет президент Зеленский

16:19

Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины": онлайн-трансляция

16:13

"Люди не видят": Зеленский заявил о тысячах "посадок" в Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять