Курс гривны: каких сюрпризов ждать под ёлочку

Стабильности гривны поспособствовал коронавирус / УНИАН

С экономической и финансовой точки зрения, рисков девальвации гривны нет.

Как ни странно, этому поспособствовал даже коронавирус. Потому что в связи с распространением эпидемии практически все страны мира вводили ограничения, и это помогло Украине сбалансировать внешнюю торговлю. За это время у нас практически не изменился экспорт (он упал на считанные проценты – на 3%), но при этом значительно упал импорт (на 16%).

Таким образом, наша внешняя торговля после глубокого отрицательного сальдо практически сбалансировалась. А внешняя торговля – это один из двух ключевых факторов, которые формируют курс любой денежной единицы, в том числе и гривны.

Второй фактор – это прямые финансовые потоки, то есть приток и отток валюты в страну и из страны. Здесь у нас также позитив в основном благодаря нашим заробитчанам, которые за последний год увеличили официальные переводы в Украину на 10% – на сегодня они составляют около 13 миллиардов долларов.

Плюс мы получаем финансовую помощь от наших партнеров: МВФ, ЕС и правительств многих стран.

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Таким образом, в итоге сводный платежный баланс у нас – положительный.

Кроме того, благодаря деньгам МВФ золотовалютные резервы НБУ также практически рекордные.

Все это в сумме создало предпосылки для незначительного, но все-таки укрепления гривны, для ее стабильности, чего у нас давно не было. Поэтому, с экономической и финансовой точки зрения, рисков девальвации нет.

Единственный риск – это искусственная девальвация гривны, к чему может прибегнуть правительство с Нацбанком, что у нас уже бывало не раз. Это – самый простой способ наполнять номинально бюджет страны. Впрочем, и здесь особых рисков нет, потому что государственный бюджет выполняется, а, по словам премьер-министра, он даже на 40 миллиардов гривен перевыполняется (как известно, эти дополнительные 40 миллиардов были распределены по определенным направлениям).

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Следовательно, риск искусственной девальвации гривны сегодня тоже минимален. К тому же, Украина неожиданно получила транш МВФ в размере 700 миллионов долларов, а это почти 20 миллиардов гривен. Это также неплохие дополнительные поступления.

Таким образом, экономических рисков девальвации нет вообще, а риск искусственной девальвации – минимален. Поэтому до нового года, в принципе, гривна должна быть стабильной, и к концу декабря курс гривны по отношению к доллару будет примерно на таком же уровне, что и сейчас. Конечно, каждый торговый день происходят определенные колебания курса на пару копеек, но это обычные валютные колебания, характерные для любой валюты. Этого не надо бояться и следить за теми копейками каждый день. Стратегически гривна должна быть, как минимум, стабильной с возможностью небольшого укрепления.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда