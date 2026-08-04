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Новый мобилизационный вал: Невзлин заявил о подготовке Кремля

Леонид Невзлин
4 августа 2026, 07:23
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После формальных выборов в Госдуму Кремль планирует очередную волну мобилизации - на этот раз без боевого опыта и без желания воевать не будут спрашивать.

Новый мобилизационный вал: Невзлин заявил о подготовке Кремля
Путин готовит мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, Минобороны РФ

Пока Путин мечтает о "работе для себя" под Славянском и Краматорском, в России уже запускают машину принудительной мобилизации - с облавами на улицах, избиениями в военкоматах и ​​вознаграждениями за донесение на соседей. WSJ подтверждает то, о чем давно предупреждал Киев: осенью страну ждет новая волна призыва тех, кто ни воевать не хочет, ни умеет.

Появляется всё больше свидетельств того, что жителей России в конце сентября ждёт новая волна мобилизации. По информации украинских властей, это решение, вероятно, будет принято после так называемых "выборов в Госдуму". Теперь о возможной подготовке к этому стало известно и WSJ из американских источников. По данным издания, новая мобилизация может затронуть мужчин, практически не имеющих ни боевого опыта, ни желания воевать.

видео дня

Более того, мероприятия по массовому принуждению к войне в России уже начались. По словам юристов и правозащитников, в небольших городах некоторые военкоматы начали задерживать мужчин прямо на улицах, возле мест работы или под предлогом обычной проверки документов. Оказавшись в военкомате, они нередко подвергаются угрозам и избиениям, чтобы вынудить их подписать контракт.

В некоторых регионах России уже перешли к традиционной системе доносов. Третьим лицам выплачивают денежное вознаграждение - в большинстве случаев около 1300 долларов - за то, что они приведут человека в военкомат. Очевидцы утверждают, что, например, в Пензе развешаны объявления: "Приведи друга в центр комплектования и получи 100 тысяч рублей".

Время жизни солдата российской армии на передовой сокращается до считаных минут после прибытия на позицию. В июле оккупанты понесли рекордные с начала года потери в живой силе - 42 860 человек, по данным Генштаба ВСУ. И эти цифры будут расти. Похоже, Путину мобилизация нужна не для открытия новых направлений наступления, а для того, чтобы затыкать дыры в группировке, пытающейся прорваться к украинским крепостям в районе Славянска и Краматорска. И он намерен утилизировать ещё больше своих подданных, лишь бы ему "было чем заниматься".

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Про персону: Леонід Невзлін

Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

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мобилизация Владимир Путин Леонид Невзлин
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