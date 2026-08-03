Копытько: Россия получает ответные болезненные удары - август готовит Кремлю сюрпризы

Эксперт рассказал об ударах по нефтеперерабатывающим заводам, ПВО и аэродрому стратегической авиации РФ на фоне рекордных потерь российской армии.

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Удар по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС ​

Пока Киев, Харьковщина, Одесса и Сумы переживают очередную волну ударов, Россия получает ответ по своей нефтеперерабатывающей и военной инфраструктуре. Эксперт Алексей Копытько подвел итоги четырех дней: атаки на НПЗ в Башкортостане, Пермском и Волгоградском краях, Рязани и Саратове, поражение ПВО и аэродрома стратегической авиации в Энгельсе. Отдельно он обращает внимание на рекордные потери российских войск за июль. Публикуем ключевые наблюдения автора.

Очень сложные дни. Много погибших вследствие российского удара по Киеву. видео дня

Жертвы и разрушения в Харькове и области. Регулярные атаки по "Новой почте". Удар по складу издательской группы "Ранок", много книг утрачено.

Под непрерывным прессингом Одесса.

Шесть КАБов на Сумы только сегодня утром. Удар дроном по тротуару.

Два человека погибли и трое раненых 2 августа в Днепропетровской области…

Россия получает не зеркальный, но чувствительный ответ.

За последние 4 дня поражены:

• Крупнейший нефтеперерабатывающий узел России в Уфе (Башкортостан) – дважды;

• НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез";

• НПЗ "Лукойл-Волгограднефтеоргсинтез";

• Саратовский НПЗ ("Роснефть");

• Рязанский НПЗ ("Роснефть");

• Нефтеналивной терминал в морском порту Тамань;

• Нефтебаза системы "Роснефти" в г. Людиново (Калужская область).

Затоплен морским дроном контейнеровоз из орбиты "Росатома", поражены несколько российских судов в Азовском и Чёрном море.

Поражены элементы ПВО:

• На Кубани – три РЛС "Подлёт-К1" и одна РЛС "Каста-2Е2".

• В Ростовской области - РЛС "Небо-СВУ" и ТРЛК "Сопка-2".

Дотянулись до инфраструктуры аэродрома стратегической авиации в Энгельсе.

На постоянной основе демонтируется энергетическая подпитка российской оккупационной группировки в Крыму.

И немало другого.

Один из промежуточных маркеров ситуации: по данным Генштаба ЗСУ, потери российских войск (убитые и раненые) за июль 2026 года составили 42860 человек. Что на 9% больше, чем в июне, и аж на 27% больше, чем в мае. И рекорд с начала года. Интенсивность боёв на фронте - высокая...

Многих возмутила "задумчивость" Трампа по поводу лицензий на ракеты к пэтриотам и слова в взыскании чего-то там с Украины. Не спешите расстраиваться.

Август – это период, когда слова вообще никого не интересуют. Даже о вторжении десятков тысяч марокканцев в страну НАТО уже почти забыли.

К концу августа будет иметь значение накопительный итог практических результатов, которые можно будет конвертировать осенью.

Ну, и август – специфический месяц для России. Точно будут сюрпризы…

Пока важнее решения семей студентов и школьников как и где обустроить учащихся на грядущий год. Процесс поступления в вузы как раз выходит на финишную прямую. Остальное потом конспирологически обобщим.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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