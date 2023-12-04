Новая термобарическая боевая часть в Shahed-131/136: что это

Shahed-131/136 это не оружие, а средство террора.

https://opinions.glavred.info/novaya-termobaricheskaya-boevaya-chast-v-shahed-131-136-chto-eto-10522093.html Ссылка скопирована

Шахед / Коллаж Главред, фото Викимедия, соцсети

Россияне с первых дней как получили от Ирана данные дроны-камикадзе, пытались их тем или иным способом улучшить. Их не устраивал ряд характеристик иранского полуфабриката и в том числе это касалось его БЧ.

Не смотря на то, что 40 кг это довольно мощная боевая часть как для дрона такого типа, её оккупантам не хватало и они всячески пытались усилить БЧ за счёт осколочных, поражающих элементов и т.д. Похоже, они пришли к заключению о полном изменении принципа действия БЧ, на термобарический, но...

Но тут важно отметить один момент. Shahed-131/136 применяется преимущественно по тыловой Украине и в большинстве случаев жертвами этих дронов-камикадзе становятся гражданские лица. То есть, Shahed-131/136 это не оружие, а средство террора.

видео дня

В свою очередь, термобарические средства поражения считаются в своей категории самыми мощными, не ядерного типа. При всех недостатках ТОС-1А "Солнцепёк" её реактивный снаряд МО.1.01.04М самое мощное в своей весовой категории средство поражения.

То есть, россияне, целенаправленно устанавливают настолько опасные боевые части на Shahed-131/136, чтобы... Чтобы в разы повысить показатель разрушений и жертв.

Напомните мне, пожалуйста, как это называется? Может, в ООН помогут с правильным ответом?

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.