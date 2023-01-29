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Новая головная боль Путина: как взрывы в Иране сократят возможности России воевать

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

29 января 2023, 16:08
Если Иран погрузится в противостояние, он не даст России ни единого патрона, не говоря уж о ракетах и беспилотниках.
Без иранских шахедов и ракет у России существенно сократятся возможности нанесения ударов по Украине, убежден Жданов
После взрывов в Иране Россия не получит беспилотников и ракет, считает Жданов / Коллаж Главред, kremlin.ru, mil.in.ua, pixabay.com

На военных объектах Ирана прогремели взрывы, сообщается, что это произошло в центре по производству беспилотников, на нефтеперерабатывающем заводе, заводе по производству оружия, а также на военных базах. Несмотря на то, что эта информация еще официально не подтверждается, и армия Ирана, и Корпус стражей исламской революции приведены в боевую готовность, авиация поднята в воздух, а интернет в Иране отключен. Однако многие средства массовой информации подтверждают факты взрывов, пожаров и даже сообщают о боестолкновениях в Иране между силами правопорядка и какими-то группами (какими именно – об этом мы пока что ничего не знаем).

Израиль напрочь отказывается брать на себя ответственность за эти взрывы и заявляет, что ничего не знает о том, что там происходит.

В любом случае, взрывы на всех перечисленных объектах важны для Украины, ведь они значат, что Россия не получит следующую партию "шахедов", а также баллистические ракеты из Ирана.

Если в Иране началось внутреннее противостояние, оно может вылиться в гражданскую войну, и тогда ни о каких поставках России речи быть не может. Если это внешнее противостояние, тогда тем более – Иран не отдаст ни одного патрона и ни одного снаряда, чтобы не ослабить свои военные возможности.

Более того, у Ирана есть договор с Российской Федерацией о поставках ему Су-35. Иранские пилоты с апреля 2022 года учатся летать на этих самолетах в России. РФ даже пыталась шантажировать Иран – мол, мы вам Су-35, а вы нам баллистические ракеты. Так вот сейчас Иран может поставить жесткие условия, чтобы Россия выполнила договор и передала обещанные новые "сушки" вместе с обученными пилотами.

Для России дестабилизация ситуации в Иране будет очень болезненна. Ведь без иранских "шахедов" и баллистических ракет ее возможности в плане нанесения по Украине ударов ракетами и дронами будут существенно ослаблены. Да, у России есть свои ракеты, но их очень мало и становится все меньше и меньше.

Потому все это существенно повлияет и на безопасность наших граждан, находящихся в Украине, и на огневые возможности Российской Федерации по нанесению нам ущерба.

На характер боевых действий на линии фронта это особо не повлияет, разве что Россия лишится возможности выискивать наши резервы и бить по ним, или же эти возможности станут намного меньше.

Еще одна сложность, с которой столкнется РФ, лишившись иранских беспилотников, связана со следующим моментом. Когда Россия наносит по украинским городам ракетные удары, она старается беспилотниками перегрузить наше ПВО, чтобы мы расходовали ракеты ПВО и ПРО на "шахеды", а российские ракеты в большем количестве долетали до целей. Хотя и самими "шахедами" она старается наносить огневое поражение. Мало того, что эта возможность у РФ пропадет, так и она лишится еще и возможности перегружать наше ПВО. Для России это будет огромный минус.

К слову, при этом неважно, есть ли у России свое производство беспилотников. Даже если она успела таковое наладить (известно, что на заводе в Гомеле собирают эти "шахеды"), остается вопрос комплектующих, которые поступали из Ирана. Самолеты из Тегерана сначала летали в Москву, теперь в Минск. А раз комплектующих не будет, то и дронов не будет.

Так что и собственное производство дронов России, существенно зависящее от поставок из Ирана, тоже усложнится.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

война в Украине беспилотник Иран Олег Жданов новости Ирана война России и Украины
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