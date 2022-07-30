Новая Буча, или Зачем Россия ударила по Еленовке

Оккупанты нанесли удар по колонии с пленными украинскими военными в Оленевке / t.me/pgo_gov_ua

Еленовка и физическое издевательство над пленными - это новое шоковое испытание для коллективного гражданского украинства после Бучи и других городов Киевщины.

Ничего ваши эмоциональные сообщения в FB, проклятия, истерики и слезы не изменят. Призывы к мести, образование украинского Моссада - это все компенсации нашей неспособности немедленно что-то предпринять прямо сейчас, чтобы заглушить боль.

Доверьтесь Вооруженным Силам, Силам специальных операций, прокуратуре, украинской агентуре в РФ и иным компетентным органам.

Нужно будет время, потому что это не боевик, где нужно конкретно вас сейчас же удовлетворить добрым окончанием.

А перед тем следует дать ответ на вопрос: "Почему РФ так поступила именно сейчас, соединив вброс о пытках украинского пленного и уничтожении тюрьмы с пленными украинцами? Какова цель этих действий?"

РФ всегда прибегает к шокирующим эмоционально-силовым эксцессам в случае краха политических или военных планов, которые выставляют ее очевидное поражение: либо политическое, либо военное. Для РФ главное - заблокировать осознание этого поражения в массовом сознании россиян, затушить его значение путем смещения акцента на искусственную демонстрацию "величия и силы".

Массовые убийства в Буче произошли как раз после бессилия взять Киев и вынужденного отступления, что очевидно истолковано как унижение и поражение России. Приказ убивать людей был устроен в такой компенсационный политический расчет.

Читайте такжеОни будут еще больше резать и издеваться над пленнымиДумаю, уничтожения украинских военнопленных также стало показательной истерической реакцией со стороны России на очередную неудачу - провал стратегии заставить Украину сесть за переговоры именно сейчас, на старте контрнаступления в Херсонской области.

Ведь раньше Зеленский намекал, что если будут убиты военнопленные - переговоров не будет. Это случилось. Никаких переговоров в ближайшее время точно не будет.

Отдельно, конечно, продолжение кампании раздувание страха перед якобы еще более "сильным" и безжалостным врагом - Россией и наиболее склонной к компромиссам части общества к мысли о необходимости склонить голову, уступить, сдаться. Но это надо не знать украинскую ментальность, если действительно так думать.

А пока... Царство Небесное всем погибшим в русском застенке. Светлая память...