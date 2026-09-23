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Новак назвал реальный срок войны: на сколько России хватит ресурсов

Андрей Новак
23 сентября 2026, 10:13
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Экономист указывает на распродажу золота, обеспеченность топливом на треть и обвал экспортных доходов более чем вдвое.
Путин
Владимир Путин / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin

Пока западные аналитики спорят, способен ли Кремль вести боевые действия нынешней интенсивности до конца десятилетия, украинские экономисты дают куда более сжатый прогноз. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак разбирает финансовую базу российской военной машины: структуру резервов, топливный дефицит, провал по нефтегазовой выручке и эффект дальнобойных ударов. Публикуем ключевые тезисы автора.

Мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война – это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы.

Во-первых, в золотовалютных резервах РФ больше нет второй части – валюты. По итогам первого полугодия 2026 года Россия продала рекордные 50 тонн золота, а это означает, что в резервах не осталось ничего, кроме драгоценных металлов. Ведь наибольшую долю ЗВР традиционно составляет именно валюта, меньшую долю – ценные бумаги (облигации различных государств и акции крупных мировых корпораций), а уже третью – драгоценные металлы, прежде всего золото. Соответственно, если страна начинает распродавать золото, это свидетельствует о том, что у нее не осталось других элементов ЗВР, то есть валют и ценных бумаг – быстрореализуемых ликвидных средств.

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Во-вторых, потребности России в топливе сегодня обеспечены всего на 37%, то есть на треть. Конечно, этот показатель различается в разных регионах РФ, поскольку в приоритете у российских властей – обеспечение топливом Москвы и области. Но даже Москва и область обеспечены всего на 60% и 58% соответственно. А потребности многих регионов РФ обеспечены уже менее чем на 20%.

Откуда взять ресурсы еще на два года войны нынешней интенсивности – непонятно. Финансы и топливо – это ключевые ресурсы, необходимые для продолжения войны.

Кроме того, следует учитывать общее состояние российской экономики, а здесь есть целый ряд серьезных проблем:

к концу года дефицит российского федерального бюджета будет примерно втрое больше, чем Россия планировала на 2026 год;

стремительно растет дефицит местных бюджетов;

убыточность и банкротство российских компаний уже стали массовым явлением;

на 55% упали экспортные доходы РФ от продажи нефти и газа – основного товара, на котором Россия зарабатывает валюту.

Все эти показатели свидетельствуют об огромном обвале российской экономики и ее способности финансировать войну, на которую Россия сегодня тратит половину своего сводного бюджета (федерального и местных). При таких показателях сложно представить, где Россия возьмет ресурсы даже на один год войны.

Но главное – это тенденции. Прежде всего, удары Вооруженных сил Украины вглубь России по ее НПЗ, нефтеперекачивающим станциям, портам почти на всех морях, через которые россияне экспортируют свои товары, торговым сетям вроде Wildberries и Ozon и т. д., будут продолжаться и становиться все более интенсивными. А из-за них Россия несет огромные "потери" как в нефтегазовой сфере, так и в других отраслях, составляющих значительную долю ее ВВП, в частности, в работе маркетплейсов.

Поэтому сегодняшняя ситуация и тенденции свидетельствуют о том, что у России нет ресурсов на два года и более войны нынешней интенсивности.

К тому же о многом говорят и действия самой России. Все ее удары по украинской территории в последнее время носят сугубо террористический характер, то есть россияне бьют не по военным целям, а по гражданскому населению. Это означает, что Москва поняла, что не может ничего добиться в военном плане, поэтому прибегает к последнему аргументу – террору против гражданского населения, надеясь, что Украина не выдержит и сдастся, согласившись на любые условия Кремля, даже самые абсурдные. Это тактика блефа: у России нет на руках сильных карт, поэтому она блефует – терроризирует население Украины.

Подводя итог, можно сказать, что для ведения войны против Украины у России хватит ресурсов еще на полгода, не больше.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, специально для Главреда

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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