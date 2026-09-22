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Крайне правые и крайне побеждают: Невзлин - о тревожном сигнале из Германии

Леонид Невзлин
22 сентября 2026, 21:00
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Победы АдГ в двух землях и "Левых" в Берлине показали, что либеральный центр, который защищал меньшинства, стремительно сжимается.
Германия
Выборы в Германии / Фото: ULRICH BAUMGARTEN

За две недели Германия пережила три земельные кампании: "Альтернатива для Германии" победила в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге - Передней Померании, а в Берлине первое место взяли "Левые". Для еврейской общины давление нарастает сразу с двух флангов, и Центральный совет евреев ФРГ уже выступил против участия победителей в берлинском правительстве. Израильский предприниматель и публицист Леонид Невзлин объясняет, почему это сигнал для всех демократий. Публикуем текст на языке оригинала.

За последние две недели в Германии крайне правые выиграли выборы в двух землях подряд, а крайне левые вышли на первое место в столице.

6 сентября "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые выиграла выборы в земле - Саксонии-Анхальт, с рекордными 43,8%. 20 сентября взяла и Мекленбург - Переднюю Померанию. В тот же день в Берлине первыми пришли "Левые" (Die Linke) с 25,7%, обойдя христианских демократов. Партию канцлера Фридриха Мерца зажало посередине; он сам назвал это "катастрофой".

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Для немецких евреев это вызывает тревогу с двух сторон разом.

Справа - партия, которую контрразведка ФРГ относит к правому экстремизму (АдГ это оспаривает). Она хочет свернуть культуру памяти о Холокосте и вдобавок остаётся самой пророссийской силой страны. Накануне её сопредседатель Алис Вайдель, открещиваясь от нацистского наследия, объявила Гитлера "левым экстремистом". Глава Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер говорит, что эта партия предлагает антисемитам дом.

Но ситуация слева тревожит не меньше. По словам Шустера, на мероприятиях "Левых" звучали призывы к смерти - в том числе израильских солдат; он призвал не пускать партию к власти в столице. Руководство "Левых" обвинения отвергает. Но Элиф Эральп, кандидатку партии в бургомистры Берлина, сравнивают с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, чья воинственная риторика против Израиля подвергает опасности американских евреев. От Манхэттена до Берлина проступает один почерк новой левой волны.

Мы привыкли считать крайне правых и крайне левых противоположными полюсами. Но для еврея, зажатого между ними, разница всё призрачнее: оба конца спектра нуждаются в образе врага и оба грызут либеральный центр - единственное пространство, где безопасность меньшинств вообще возможна. Радикалы справа и слева похожи куда сильнее, чем им самим хочется думать.

А ещё есть угроза извне. Весной немецкая прокуратура предъявила обвинения по делу о покушении на того же Шустера, которое, по версии следствия, готовил иранский КСИР. Клещи смыкаются: изнутри общину зажимает между правыми и левыми, снаружи её берёт на прицел враг.

Германия, превратившая "никогда снова" в гражданскую религию, - казалось бы, последнее место, где еврею приходится настороженно прислушиваться к веянию политических ветров. Именно поэтому происходящее там - предупреждение для всех демократий, входящих в свои поляризованные выборы. Когда центр рушится, первыми это чувствуют евреи.

Веками положение евреев было точным барометром здоровья общества: там, где им переставало быть спокойно, вскоре становилось неспокойно всем. Сегодня этот барометр предсказывает бурю - и не только в Берлине.

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О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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