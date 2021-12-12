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Ностальгия Байдена: зачем президент США созвал новый саммит

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

12 декабря 2021, 19:49

Сможет ли Саммит за демократию возродить глобальное лидерство Штатов?

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Джо Байден / Фото Reuters

Саммит за демократию, который у нас иногда по ошибке переводят как "саммит демократий", — одна из главных инициатив администрации Байдена в сфере внешней политики. Похоже, нынешний хозяин Белого дома, сформировавшийся как политик во времена холодной войны, предпочитает вернуть пеструю реальность современности в знакомую ему двухполюсную парадигму: демократии против автократий.

Конечно, украинское самолюбие должно тешить, что официальный Киев получил приглашение на эту виртуальную встречу мировых лидеров, а Россия — нет. Но более внимательный взгляд на карту приглашенных и наложение ее на разные рейтинги демократии и свободы, составляемые американскими аналитическими центрами, вызывает много вопросов. Например, почему Украину пригласили на саммит демократии, а соседнюю Венгрию — нет? Ведь, согласно рейтингам этого года Freedom House, Украина на 9 пунктов отстает от Венгрии в рейтинге свободы (60 против 69) и на 6 пунктов — в рейтинге демократии (39 против 45). Или как среди приглашенных оказалась Ангола, которая, согласно тому же рейтингу Freedom House, является "несвободной" страной?

Читайте такжеБайден обсудил с новым канцлером Германии обострение ситуации вокруг УкраиныЧтобы не привязываться к Freedom House, можно свериться с другим уважаемым индексом демократии, который предлагает британский The Economist по десятибалльной шкале: Ангола — 3,66; Украина — 5,81; Венгрия — 6,56. Повторюсь: Орбана на саммит не пригласили, а президента Анголы Жуау Мануэл Гонсалвеш Лоренсу — да.

Чтобы не множить примеры некоторой непоследовательности, приведу общую статистику: согласно нынешнему отчету Freedom House, среди приглашенных 69% (или 77 государств) являются свободными странами, 28% (или 31 государство) — частично свободными и, наконец, 3% (или три государства) — несвободны. Приглашение на саммит лидеров Демократической Республики Конго, той же Анголы или Ирака невольно вызывает в памяти известную фразу, приписываемую Франклину Делано Рузвельту: "Сукин сын, но наш сукин сын". Фразу, к которой Байден уже как-то апеллировал в украинском контексте.

Читайте такжеНападение России на Украину и диалог с Путиным: Зеленский сделал заявление об обещании БайденаНо вернемся к Саммиту за демократию. Точнее, к анализу приглашенных (и неприглашенных). Чтобы понять, можно ли от этой инициативы ожидать поворотной точки в отступлении демократии, которая, по оценкам той же Freedom House, приходит в упадок 15 лет подряд.

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Какова задекларированная цель саммита? По словам американского лидера, обновить демократию дома и противостоять автократиям за рубежом. Тогда почему на саммит пригласили премьер-министра Индии Нарендру Моди или президента Бразилии Жаира Болсонару, которые по мировоззрению намного ближе неприглашенным Орбану и Эрдогану, чем классическим демократам? Размер имеет значение? Или Байден не хочет невольно помогать переизбранию венгерского и турецкого лидеров, с которыми у него "не сложилось" и которые откровенно поддерживали на последних выборах его оппонента?

Но если размер важен так, что можно закрыть глаза на "суверенную демократию" в стиле Болсонару или Моди (а также лидеров Индонезии или Нигерии, население каждой из которых многочисленнее российского), то почему на саммит пригласили около 30 стран с населением меньше миллиона, как например Антигуа и Барбуда (97 тысяч), Кирибати (105 тысяч) или Маршалловы Острова (72 тысячи)? Для количества демократий?

Наконец, мы видим, как realpolitik брала верх над демократической логикой, например, в приглашении на саммит лидера Филиппин Родриго Дутерте, печально известного своим внесудебным террором в отношении реальных и мнимых наркоторговцев, которых массово убивали прямо на улицах филиппинских городов, и даже врываясь в их дома. В 2016 году Дутерте прилюдно заявил: "Мы разговаривали с Керри. Сам он нормальный, но я поспорил с послом. С его послом-п…м, курвёнком, который меня бесит". Но Филиппины с их 100-миллионным населением и стратегическим расположением в западной части Тихого океана весьма важны для Вашингтона как фактор сдерживания Китая. И потому Дутерте получил приглашение на саммит.

Кстати, по мнению старшего научного сотрудника американского Фонда Карнеги за международный мир Стивена Фельдштейна, украинский президент получил приглашение на саммит по этой же логике: "Пакистан, Филиппины и Украина являются дефектными демократиями с вездесущей коррупцией и нарушениями верховенства права. Однако они важные партнеры США: как контрбаланс китайского влияния (Филиппины), сдерживание России (Украина) или партнер в борьбе с терроризмом (Пакистан)".

Читайте такжеБайден поддержал Зеленского насчет переговоров с Путиным: в ОП раскрыли деталиА теперь вернемся к главному вопросу: зачем Байден созвал этот пестрый саммит? Позволю себе предложить весьма неожиданный ответ: международная поддержка нужна действующей администрации, чтобы найти точку опоры для радикального изменения мейнстримного тренда в самой Америке, которая сейчас переживает не лучшие времена. Саммит за демократию — это отчаянная попытка подтвердить статус США как глобального лидера демократического мира, тогда как, по оценкам уже не раз упомянутой Freedom House, уровень свободы в США за последние 11 лет упал на 11 пунктов: с 94 (из ста) в 2010 году до 83 в 2020-м и 2021 годах. Нынешний специальный отчет аналитического центра, посвященный состоянию демократии в США, так и назывался "От кризиса до реформы: призыв к укреплению американской битой демократии".

Но если бы об экзистенциональных проблемах американской демократии кричала только Freedom House! Лучшие умы западной цивилизации последнее десятилетие бьют в набат. Из-за недостатка места назову лишь несколько интеллектуальных бестселлеров об упадке демократии в США, увидевших свет в последнее время: "Как умирают демократии" Дэниела Зиблатта и Стивена Левицки, "Дорога к несвободе" Тимоти Снайдера, "Сумерки демократии" Энн Эпплбаум, "Свет, обманувший надежды" Ивана Крастева и Стивена Холмса…

После того, как коронавирус убил в США (самой богатой и наиболее технологически развитой демократии мира) более 800 тысяч человек, то есть больше, чем составляли боевые потери американцев во всех войнах, в которых участвовали США за всю свою историю, начиная с войны за независимость, или примерно столько же (если не больше), сколько забрала испанка сто лет назад, Байден хочет доказать, что США до сих пор имеют право называться лидером свободного мира. Несмотря на чрезвычайный политический раскол в американском обществе, огромное расслоение населения на супербогатых и нищих, отчуждение власти от простых людей и рост политической коррупции, Штаты предпочитают доказать urbi et orbi, что они до сих пор тот лучезарный город демократии и свободы, о котором говорил в своей известной речи "Видение для Америки" Рональд Рейган.

Удастся ли 46-му президенту США повторить то, что удалось 40-му? В упомянутом обращении к нации, в вечер выборов 3 ноября 1980 года, Рейган сказал: "Многие из нас огорчены из-за наших углубляющихся экономических проблем, из-за перманентного кризиса в нашей внешней политике, из-за упадка нашего престижа в мире, из-за слабости нашей экономики и национальной безопасности, которые угрожают миру во всем мире, из-за отсутствия нашего сильного и искреннего лидерства…". За следующие десять лет США выиграли у СССР холодную войну, а еще через год главный геостратегический враг Америки исчез с политической карты мира. Потому что Америка избрала лидера, который смог возродить американскую мечту…

Можно ли возродить американское лидерство виртуальным собранием пестрого общества, где не хватило места партнерам из НАТО и нашлось — откровенным врагам свободы? Собранием, больше напоминающим прагматический союз против Китая и России, а не идеологический за демократию, свободу и либеральные ценности? Не уверен…

Потому что мир меняют к лучшему прагматичные мечтатели вроде Рональда Рейгана, которые видят перед глазами "лучезарный город на холме", а не гроссмейстеры компромисса, каковым, к сожалению Украины, является нынешний американский президент.

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новости США Джо Байден
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