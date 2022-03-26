"Нормальный сосед" в глазах Кремля - мертвый сосед

Медведев учитывает точку зрения Путина и аккуратно транслирует мнения своего покровителя / Reuters

Бывший президент России, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина не станет "нормальным соседом". И поэтому нужно добиваться "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Не буду пытаться сейчас понять, что означают термины, которые используют представители российского политического руководства, когда речь идет о задачах "специальной операции". Демилитаризация? Украина должна отказываться от собственной армии тогда, когда нападение России проиллюстрировало обратное – только сильные вооруженные силы могут спасти Украину от уничтожения. Денацификация? И это говорит один из руководителей страны, вооруженные силы которой совершают преступления против мирного населения Украины, а граждане фотографируются со стилизованной свастикой?

Однако подробности того, что на самом деле имеют в виду российские чиновники, должны выяснять участники переговоров между Украиной и Россией. Я лишь хочу обратить внимание на то, что к словам Дмитрия Медведева нужно относиться серьезно – его голосом говорит Владимир Путин.

Когда Медведев опубликовал резонансную статью об Украине с оскорблениями в адрес украинского народа и с заявлением, что Владимир Путин не будет встречаться с Владимиром Зеленским, а лучше "подождет" следующего украинского президента, в Киеве к этому тексту отнеслись без должного внимания и во власти, и в политологической тусовке. Медведева, бывшего главу правительства, для которого придумали новую должность в руководстве страны, называли "сбитым летчиком", политиком, который пытается обратить на себя внимание Путина и потому пишет такие радикальные тексты. А сам Путин, конечно же, на Медведева не обращает внимания.

Путин, возможно, на Медведева и не обращает внимания. Зато Медведев учитывает точку зрения Путина и аккуратно транслирует мысли своего покровителя. Медведев все еще остается одним из вероятных преемников Путина, он вовсе неслучайно был президентом России и формально принимал решение о нападении на Грузию. Отставка Медведева с поста премьера в январе 2020 года могла означать простую вещь. После саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года Путин понял, что новый украинский президент не собирается идти на капитуляцию и утвердился в необходимости интервенции.

А поскольку нападение на Украину не мог не сопровождаться серьезными санкциями и экономическим кризисом в стране, на должность председателя правительства понадобился технократ, которого потом и можно будет обвинить в ужасных последствиях. Такого технократа в лице Михаила Мишустина нашли, а Медведева перевели в Совет безопасности.

Читайте такжеПутин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского круга" ему не дадутКогда Медведев писал свою статью об Украине, он наверняка знал, что принято решение не только об интервенции, но и о свержении Зеленского и замену его Януковичем. И поэтому Путин, разумеется же, больше не будет встречаться с человеком, которого он не считает президентом Украины. Откуда знал? Да ему это просто рассказал сам Путин. А может, он сам это Путину и посоветовал. Развязное поведение Медведева на заседании Совета безопасности, где принималось решение о признании независимости группировок "ЛДНР", продемонстрировало, что он может давать и не такие советы.

Поэтому когда Медведев говорит, что "спецоперация" будет продолжаться, это означает то, что Путин готов воевать и что российское руководство не интересует прекращение военных действий и мир в регионе. И к этим намерениям Кремля стоит отнестись как к свершившемуся факту.

radiosvoboda.org