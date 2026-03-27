Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Ночной горшок для Лукашенко: Портников объяснил, что означает визит в КНДР

Виталий Портников
27 марта 2026, 09:19
Как визит в КНДР и странный подарок от Ким Чен Ына обнажают международную изоляцию Лукашенко и его попытки выдать себя за влиятельного игрока на фоне войны и санкций.
Лукашенко и Ким
Лукашенко и Ким Чен Ын / скриншот

Формирование осей между диктаторскими режимами становится все более заметной тенденцией на фоне глобальной изоляции агрессоров. Анализируемый визит самопровозглашенного президента Беларуси в КНДР поднимает вопрос о реальном весе таких союзов и их символичности в условиях войны в Украине. Известный публицист и политический обозреватель Виталий Портников рассматривает эту поездку не как акт дипломатии, а как иллюстрацию сужения внешнеполитического горизонта Минска до уровня курьезных подарков. Подробнее о мотивах и последствиях поездки — в материале автора.

Визит Александра Лукашенко в Северную Корею завершился странным, но показательным эпизодом: лидер КНДР Ким Чен Ын подарил белорусскому диктатору нечто среднее между ночным горшком и урной для праха с изображением самого Лукашенко в военной форме. Этот эксцентричный подарок, вместе с автоматом от Лукашенко для Ким Чен Ына, стал своеобразной кульминацией поездки, которая выглядит одновременно и нелепой, и очень красноречивой.

Зачем Лукашенко полетел в Пхеньян

Смысл этого визита разглядеть непросто. Северную Корею почти никогда не посещают высокопоставленные чиновники из других стран, за редкими исключениями вроде Владимира Путина. Возможно, именно Путин и попросил Лукашенко съездить в Пхеньян — как своеобразную "благодарность" Ким Чен Ыну за военные поставки и участие северокорейских военных в войне России против Украины.

видео дня

Еще один мотив — личные амбиции Лукашенко. Ему хочется демонстрировать "широкие международные связи": вот он и встречается с американскими представителями, и якобы имеет приглашение от Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, и в то же время может полететь к лидеру еще одной ядерной державы. В своих фантазиях Лукашенко мог бы видеть себя посредником между Трампом и Ким Чен Ыном, который докладывает американскому президенту о готовности Пхеньяна к диалогу.

Кроме того, ему важно просто почувствовать себя "настоящим президентом", который совершает зарубежные визиты и встречается с другими главами государств. На практике же его международное пространство сузилось настолько, что из высокопоставленных визави у него фактически остались Путин и Ким Чен Ын.

Вместо Сеула — Пхеньян

Тот факт, что теперь Лукашенко остается ездить разве что в КНДР, — яркая иллюстрация деградации его внешнеполитических возможностей. Когда-то он мог рассчитывать на визит в Южную Корею, развитие экономических отношений с Сеулом, открытие белорусского посольства там. Зато в Северной Корее белорусского посольства как не было, так и нет, а посольство КНДР в Минске фактически не подает признаков жизни.

До последнего времени между Минском и Пхеньяном практически не существовало никаких сколько-нибудь ощутимых отношений. Это делает нынешнюю поездку еще более показательной: она выглядит не логическим продолжением реального сотрудничества, а скорее политическим жестом с пропагандистским подтекстом.

Военно-промышленный интерес и "геополитика на троих"

Отдельный мотив для Лукашенко — военно-промышленный комплекс. Он видит, как охотно Путин принимает северокорейские поставки, и вполне может стремиться присоединиться к этой цепочке, предложить формат сотрудничества "втроем" между Беларусью, Россией и КНДР. В Минске уже ранее звучали идеи о совместных инициативах с Северной Кореей, Пакистаном и другими странами так называемого "глобального Юга".

Тогда МИД КНДР публично опровергал готовность участвовать в таких проектах, но ситуация могла измениться. Ким Чен Ын тоже находится в непростом положении: с одной стороны, его режим защищает наличие ядерного оружия, с другой — его не воспринимают как полноценного лидера в мировой политике.

Времена, когда он встречался с Трампом и раздувался от собственной значимости, давно прошли. Трампу сейчас явно не до КНДР: он погряз в ближневосточной тематике и пытается выстроить курс в отношении Путина на фоне войны против Украины. Чтобы снова попасть в поле зрения Вашингтона, Ким Чен Ын мог бы устроить новую эскалацию, но это рискованно. Поэтому ему остается имитировать международную активность через встречи с такими фигурами, как Лукашенко.

Реальной экономики нет

Несмотря на весь шум вокруг визита, реальной экономической основы в этих отношениях нет. Товарооборот между Беларусью и КНДР не дотягивает даже до одного миллиона долларов, что для двух государств является мизерной величиной. Поэтому главным результатом встречи стало не подписание масштабных соглашений, а обмен символическими подарками, которые мгновенно стали мемами.

Именно подаренная "ваза-урна-горшок" с портретом Лукашенко и автомат от Лукашенко для Кима — то, что запомнят обозреватели и аудитория. И еще долго все будут спорить, как именно Лукашенко собирается использовать этот странный сувенир из Пхеньяна.

Зачем Лукашенко "ночной горшок"

Ирония ситуации очевидна. Теоретически, Лукашенко мог бы использовать подаренный "сосуд из моллюсков" как ночной горшок во время следующих поездок, если такие вообще еще будут, ведь список стран, куда его готовы принимать, очень ограничен. Но в Москву со своим горшком не поедешь — даже для нынешней российско-белорусской близости это выглядело бы слишком карикатурно.

Хранить этот предмет как урну для праха тоже сомнительно: Лукашенко явно не представляет себе будущее в крематории, он скорее мечтает о собственном мавзолее в центре Минска. Зато Ким Чен Ын, похоже, гораздо лучше понимает, как "поиграть" с подаренным автоматом и что делать с продуктами, привезенными из Минска. Сам Лукашенко даже предупредил северокорейского лидера, что все деликатесы и закуски нужно съесть за две недели, а вот к патронам для автомата это замечание, конечно, не относится.

Источник

О личности: Виталий Портников

Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников Александр Лукашенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять