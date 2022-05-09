Никчемная речь Путина, или Почему война в Украине не закончится в мае

Речь Путина на параде 9 мая в Москве - полностью безсодержательная / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Речь Путина - полностью безсодержательная. Что значит – решается все на поле боя. Что решается?

Присоединить Донбасс к себе в админграницах не выходит, наши держат оборону. А если взять и объявить – получается война в самой России по их мыслям. И причём проигрышная.

Присоединить Херсон – донбасские будут в ах...е, мол мы с 2014 ждём. Тоже минус.

Мобилизация – идёт скрытая и так, но вот собрать 500к народу... Во-первых дорого, во-вторых, получается русские с Украиной не справляются. В-третьих, нужно готовить новобранцев 2-3 месяца.

Да и потом - как объяснить эти десятки тысяч гробов и предателей. Будет трещать система.

И там же тоже "дети богатых не воюют".

Плюс власовское движение же было. Будут потом ещё отдельно ротами на нашу сторону переходить. Дальше нужно понимать, что война надолго и тут время играет в пользу нашей армии.

Попробуйте наступать на Киев, Чернигов, Одессу. За месяцы уже и месяцы дальше это станут точно крепости, которые невозможно будет взять. Где было просто село – теперь таааааакая оборона будет.

Усилится ПВО и ракеты будут падать в полях. Плюс вооружение. Плюс нам деньги дают. Чем дольше война – тем наша армия крепче. Новые военные получают опыт и русские новобранцы просто дети по сравнению с ними.

Читайте такжеПутин наступил на грабли Гитлера: почему Россию ждет разгромРусские это понимают. Рабочая гипотеза сейчас – им нужно взять Донбасс и закрепиться, втянуть регионы в себя и сказать, мол, Россия тут. Наши военные сделать этого не дают и не дадут.

Вопрос открыт в чем: что будет, если русские не выполнят свой план.

Думаю это будет их "спецоперация" как у нас АТО было. Ни войны, ни мира. Помните из истории?

Война - дело прибыльное. Нам важно удержать Донбасс, укрепить города, границы. И русские понимают: не взяли в феврале 2022, то в 2023 вообще не выйдет.

Это вселяет надежду, но это не закончится в мае. Дальше дата – День Конституции, День независимости, первое сентября и тд.

Дат будет гора. Не стоит нервничать о каждой.