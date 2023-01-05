Никакого "перемирия" не будет

Не стоит мешать работе ВСУ и становиться живой мишенью для врага.

Россияне предложили "перемирие" на Рождество / 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

О "перемирии" с 6-го на 7-е, которого потребовали россияне ради Рождества. Конечно, они будут нас убивать даже в такой день.

Как совсем не религиозный человек, никогда это Рождество не праздновала, но ведь устроила его в прошлом месяце, чтобы поддержать переход на празднование вместе со всем миром - то есть мы уже второго Рождества не ожидаем.

Как и второго "старого нового года" (глупость какая-то). Есть маленький вопрос:

Может не мешать нашим военным работать и 6-го и 7-го? Зачем идти в церкви по неправильному календарю, который имеет погрешность? Рождество за этой погрешностью уже передвинулось на несколько дней, а мыслящие люди как-то могут различить факты и просто привычку.

По фактам Рождество 25 декабря, а 7-го - получается просто привычка, не так ли? Разобраться в себе можно и надо. Как раз ко времени.

Никакого "перемирия". Не стоит мешать работе ВСУ и становиться живой мишенью для врага.

Камни не бросайте.

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