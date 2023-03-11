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Никакого оперативного окружения в Бахмуте нет

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

11 марта 2023, 19:20
Российская пропаганда, постоянно описывая ситуацию в Бахмуте, использует термин "оперативное окружение".
ВСУ, война, украинские военные
Никакого оперативного окружения в Бахмуте нет, говорит Александр Коваленко / 93-я ОМБр Холодный Яр

Бахмут.... оперативного окружения - нет, или пару слов о терминах.

Российская пропаганда, постоянно описывая ситуацию в Бахмуте, использует термин "оперативное окружение". И данное ошибочное словосочетание стало ненавязчиво интегрироваться и в наше информационное пространство.

В реальности же, никакого оперативного окружения в Бахмуте нет и применение данного термина не только ошибочно, но и грубо непрофессиональное, в контексте описания оперативной обстановки в городе и вокруг него.

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Хотя, прекрасно понятно, почему роССпроп навязывает этот термин, который мало кому понятен, но из которого пытаются выжать максимум эффекта, распространяя искажённую информацию, одновременно призванную мотивировать и демотивировать. Всё зависит от потребителя.

Ведь, на 9-й месяц наступления на Бахмут этот маленький городок не находится в окружении! И как навязывать потребителю информационного фаст-фуда некие реляции? Очень просто - скармливать ему непонятные термины, в которых он ничего не понимает, но отдалённо рисует себе искажённую себе картинку.

Так, что же такое "оперативное окружение"?

Оперативное окружение - это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, в следствие чего не может получать снабжение, либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу манёвра.

То есть, "оперативное окружение" - это если бы Бахмут в нынешнем его состоянии был бы ПОЛНОСТЬЮ окружён, но сам город оставался бы под контролем ВСУ, которые могли бы свободно перемещаться в его границах для отражения атак противника - имели бы свободу манёвра.

Таким образом, город сейчас не находится в оперативном окружении и применение данного термина не только неправильно, но и является подыгрыванием российской пропаганде, распространяющей манипуляции в рамках общей цепочки ИПСО по Бахмуту.

Источник

война в Украине Бахмут Александр Коваленко
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