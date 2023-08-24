УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Никаких возможностей договориться с Путиным нет

Гарри Каспаров
24 августа 2023, 09:06
101
Нет никакой альтернативы тотальному разгрому путинской армии. Путин – это война.
ВСУ, Путин
На Западе боятся разгрома России / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШБ, скриншот YouTube

Перспективы контрнаступления упираются в конечную стратегическую цель. Я об этом много говорил, и моими адресатами являются, в основном, люди, принимающие решения в Америке и Европе. Запад, в первую очередь США, до сих пор не определился с конечными целями войны. Слова "Украина должна победить" до сих пор не были произнесены, а уверения "мы будем с Украиной так долго, сколько потребуется" – не одно и то же самое.

Соответственно, неготовность признать в качестве конечной цели украинскую победу — полную победу, которая включает освобождение всех территорий, до Севастополя включительно, — означает колебание в выборе инструментария. Страх перед распадом России, который многие в Америке считают неизбежным в случае разгромного поражения путинской армии, пока перевешивает желание помочь Украине всеми имеющимися средствами. Помощь идет, но далеко не в тех объемах, в которых должна. Совершенно очевидно, что Америка могла бы сделать гораздо больше. И это не вопрос денег, поскольку оружие есть, и, по большому счету, все это оружие производилось, чтобы воевать с русскими. Главной причиной формирования американского ВПК была холодная война, противостояние с СССР. И ирония судьбы в том, что сегодня эту войну ведет Украина, а Америка напрямую не участвует. При этом США располагают всем необходимым арсеналом неядерных вооружений, которые помогли бы Украине выиграть войну достаточно быстро. По-прежнему нет ракет, которые могли бы доставать все цели по периметру – и по существу разрушить всю российскую логистику, от Крымского моста до железных дорог, ведущих в Украину.

видео дня

Если бы американцы снабдили украинскую армию всем необходимым ровно год назад, когда началось наступление под Харьковом, то ВСУ вошли бы в Донецк, а Россия спешно отступала.

Никаких возможностей договориться с Путиным нет. Нет никакой альтернативы тотальному разгрому путинской армии. Путин – это война. И чем быстрее понимание этого в полной мере придет в США и Западную Европу, тем больше жизней удастся спасти.

Кто такой Гарри Каспаров

Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен.

Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Гарри Каспаров Владимир Путин
Реклама

Главное за день

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок

09:30 Эксклюзивы
"Экипаж не знал, что происходит": Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8

"Экипаж не знал, что происходит": Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8

09:18 Украина
"Абсолютно в любой точке мы можем достать противника": Буданов пригрозил оккупантам в Крыму

"Абсолютно в любой точке мы можем достать противника": Буданов пригрозил оккупантам в Крыму

08:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:30

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокЭксклюзив

09:18

"Экипаж не знал, что происходит": Буданов раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8ФотоВидео

09:10

Как украинцам правильно оформить субсидию и как не остаться без нее: ответ Минсоцполитики

09:06

Никаких возможностей договориться с Путиным нетмнение

08:18

"Абсолютно в любой точке мы можем достать противника": Буданов пригрозил оккупантам в Крыму

Россия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – КатковРоссия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – Катков
08:10

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, ЧВК Вагнера "сдуется" – ISW

07:16

Самолет Пригожина сбила российская ПВО, Путин не берет пленных – Financial Times

06:32

РФ ударила по Днепру в День Независимости: есть "прилет"Фото

06:10

Украина наконец начала производить собственные минымнение

Реклама
04:00

Церковный праздник 24 августа: что можно и нельзя делать на Феодора и Василия

03:30

Это варенье полюбит каждый: рецепт необычного лакомства к чаю

02:40

"Перестает существовать в моей жизни": Шоптенко высказалась про Винника

02:10

"Продукты за купоны": экономист рассказал, почему Россия вернется в бедные 90-е

01:40

Чтобы не "сжечь" кожу: 10 главных правил, как правильно загорать на солнце

01:23

Карта дня: что предвещает Таро на 24 августа

00:18

"В РФ мало что происходит без влияния Путин": Байден - о ликвидации ПригожинаВидео

00:03

Бывшая Остапчука в леопардовом купальнике рассказала о новых отношениях

23 августа, среда
23:48

Работаю над принятием своего состояния: тяжелобольная актриса Тышкевич рассказала о здоровье

23:33

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

23:31

"Думала, что умираю": голливудская актриса рассказала, почему больше не будет толстеть для роли

Реклама
22:59

Эксклюзивные кадры декоммунизации Родины-Матери: премьера проекта "Символ воли"

22:44

Андре Тан на редком фото показал свою красавицу-дочь

22:43

Смерть Пригожина: "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву - ЦНС

22:21

Марк Фейгин. Вагнер принял, Вагнер сдал!Видеоблоги

22:18

В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

22:13

Игар Тышкевич. Кто будет после Евгения Пригожина и ждать ли нового похода на Москву?Видеоблоги

21:46

София Ротару поздравила Украинцев с днем флага

21:46

"Риски потерять Харьков и Днепр": почему ВСУ не могут перебросить все силы на юг

21:42

Путин демонстративно убил Пригожинамнение

21:40

С Днем Независимости Украины 2023 - поздравления с главным праздником страны

21:06

"Будет новый поход на Москву": "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина

20:41

Накроет невыносимая жара, но не везде: где будет заливать дождями

20:28

"Как можно было так запустить": жена Мирошниченко рассказала про раковую опухоль

20:21

В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИВидео

19:47

Украинские военные подняли флаг Украины над селом РаботиноВидео

19:11

Плеяда украинских звезд сорвала фестиваль в Варшаве из-за "русского следа"

19:10

Ситуация на границах Литвы и Польши с Беларусью обостряетсямнение

18:56

"Люди идут пешком": Зеленский заявил о дефиците оружия у ВСУ на фронте

18:50

Это чувство убьет любые отношения: как избавиться от ревности

18:47

"Предала однажды, предаст и второй раз": Лорак хотят отменить концерты в России

Реклама
18:45

"Надо больше людей": Зеленский заговорил об усилении мобилизации

18:08

Мощные взрывы в Крыму: в РФ выдали бред о подрыве ЗРК "Триумф"

18:01

"ВСУ двигаются вперед": Зеленский раскрыл про деоккупацию Крыма

18:00

Как пить кофе чтобы не окрасить зубы: несколько способов спасти белизну улыбки

17:45

Зендея, Шаламе и Ди Каприо: топ самых ожидаемых фильмов осени с участием звезд

17:18

"Восстановить границы": военный рассказал об окончании войны в Украине

17:14

"Ракета попала в окно": россияне жахнули из "Панциря" по жилому дому в Химках

17:00

Почему собакам нельзя есть картошку: ответ может спасти вашего любимца

16:32

Сколько "Ланцетов" РФ производит в месяц: эксперт опроверг главную "страшилку"Видео

16:31

"Тяжелая борьба": в Пентагоне дали прогноз контрнаступления украинской армии

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять