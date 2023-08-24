Никаких возможностей договориться с Путиным нет

Нет никакой альтернативы тотальному разгрому путинской армии. Путин – это война.

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На Западе боятся разгрома России / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШБ, скриншот YouTube

Перспективы контрнаступления упираются в конечную стратегическую цель. Я об этом много говорил, и моими адресатами являются, в основном, люди, принимающие решения в Америке и Европе. Запад, в первую очередь США, до сих пор не определился с конечными целями войны. Слова "Украина должна победить" до сих пор не были произнесены, а уверения "мы будем с Украиной так долго, сколько потребуется" – не одно и то же самое.

Соответственно, неготовность признать в качестве конечной цели украинскую победу — полную победу, которая включает освобождение всех территорий, до Севастополя включительно, — означает колебание в выборе инструментария. Страх перед распадом России, который многие в Америке считают неизбежным в случае разгромного поражения путинской армии, пока перевешивает желание помочь Украине всеми имеющимися средствами. Помощь идет, но далеко не в тех объемах, в которых должна. Совершенно очевидно, что Америка могла бы сделать гораздо больше. И это не вопрос денег, поскольку оружие есть, и, по большому счету, все это оружие производилось, чтобы воевать с русскими. Главной причиной формирования американского ВПК была холодная война, противостояние с СССР. И ирония судьбы в том, что сегодня эту войну ведет Украина, а Америка напрямую не участвует. При этом США располагают всем необходимым арсеналом неядерных вооружений, которые помогли бы Украине выиграть войну достаточно быстро. По-прежнему нет ракет, которые могли бы доставать все цели по периметру – и по существу разрушить всю российскую логистику, от Крымского моста до железных дорог, ведущих в Украину.

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Если бы американцы снабдили украинскую армию всем необходимым ровно год назад, когда началось наступление под Харьковом, то ВСУ вошли бы в Донецк, а Россия спешно отступала.

Никаких возможностей договориться с Путиным нет. Нет никакой альтернативы тотальному разгрому путинской армии. Путин – это война. И чем быстрее понимание этого в полной мере придет в США и Западную Европу, тем больше жизней удастся спасти.

Кто такой Гарри Каспаров Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен. Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом, пишет Википедия.

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