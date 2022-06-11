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Никаких переговоров с тираном: как Россия замышляет мировой голод и при чем тут Украина

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

11 июня 2022, 17:06

Проект глобального продовольственного кризиса за счёт блокирования азовских и черноморских портов Украины Путин и его банда планировали задолго до 24 февраля.

зерно, Лавров, морской порт
Российские власти в вопросе поставок зерна ведут себя как классические мафиози / УНИАН, Reuters, Александр Кубраков

Генсек ООН Гуттериш, министр Турции Чавушоглу и раша-Лавров - могут договариваться о чём угодно. Но без учёта интересов и стратегии воюющей Украины, проблему разблокирования Черноморских портов Одессы, и вывоза зерна решить не удастся.

Военная тактика создания искусственного голода описана ещё в древнекитайском трактате Син Цзы "Искусство войны". Уже в те античные времена она описана как очень эффективное оружие войны.

Проект мирового глобального продовольственного кризиса за счёт блокирования Азовских и Черноморских портов Украины, и создания искусственного дефицита зерна на рынке... Террорист Путин и его банда планировали задолго до начала войны 24 февраля 2022 года.

Голод - оружие массового поражения, которое по определению не может быть конвенционным.

Классический террористическо-мафиозный алгоритм действий. Сначала самим создать проблему, а затем помогать её разрешить, выклянчивая или требуя себе любые необходимые виды преференций.

В нашем случае речь идёт о требовании России снятия санкций. Когда гопник попросил у тебя сигарету и ты ему дал... Всё! Готовься через пять минут стоять с голой задницей, прикрывая причинное место двумя руками. Стоит пойти на поводу у террориста-гопника Путина, усевшись с ним о чём-либо договариваться и идти на уступки... С этой минуты можно считать, что антипутинская коалиция наших партнёров и Украина войну тирану проиграли. Демократия проиграла Автократии это роковое для судьбы Мира и цивилизации сражение. Победят Варвары.

Читайте такжеВремя на исходе: почему Украине нужно торопиться освобождать свои землиКатегорически недопустимы переговоры с тираном. Черчилль достаточно основательно доказал это в 1940 году. Так что исторические параллели и опыт человечество здесь имеет.

Экономическая сторона продовольственного кризиса следующая... Сегодня на рынке зерна дефицит пшеницы составляет 69 млн тонн. Поставки Украины составляют здесь 15-20 млн тонн. Даже с нашими поставками зерна дефицит на мировом рынке составит от 49 до 54 млн тонн.

Украина находится в статусе жертвы агрессии и состоянии войны. Поэтому, международное сообщество (ООН, США, Великобритания, ЕС и НАТО) - не имеют права пренебрегать позицией и условиями Украины, относительно разблокирования портов. Наши позиции здесь в приоритете! Украине необходимы гарантии безопасности. Гарантии Турции и раши здесь ущербны и смешны. Под эгидой ООН гарантии безопасности Украине обязаны предоставить страны-члены НАТО. Их военный флот. Турция может быть только одним из участников коалиции гарантов безопасности Украины. Солировать в этом вопросе она не в состоянии. Слушать бред о гарантиях Мордора - это в клинику, в палату номер 6.

Украине и украинцам продовольственный кризис, возникший из-за отрезанной, по сути, от моря Украины позволяет прочувствовать и осознать геополитическое значение и ценность нашей страны как морской державы. И сравнить с тем, какой будет геополитическая и экономическая ценность Украины без её морских ворот - Одессы, и выхода к морю.

Ну что, сравнили!.. И...Как говорят в Одессе, две большие разницы.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт

война в Украине зерно Юрий Радухин
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