Никакие договоренности с бандитами не возможны

Для понимания логики поведения русских в различных ситуациях мы должны знать, что имеем дело с "паханами" и "зеками", а не с "возрожденцами рускага мира".

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Владимир Путин / Коллаж: Главред, скриншоты

Один из вопросов, который вызвал у меня удивление - это чрезмерная зацикленность россиян на гейтеме. То есть для них это не о вопросах прав - не прав, традиций - не традиций и тому подобное. Эта тема вызывает у них животный страх, они явно не воспринимают ее рационально.

Об этом я как-то говорил со знакомым социологом, и он дал очень интересный ответ. Россияне так боятся этой темы потому, что в тюрьме - это способ "опустить" человека. Все их общество воспринимает гейтему как способ их "опустить". И это доказывает простую истину - в основе современной русской культуры лежит криминальная.

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Оно и логично. Вспомните 90-е, когда криминал не только захватывал бизнес активы, но и массовую культуру (Круг, одежда, язык, стиль). Как-то мне угораздило очень интересное русское исследование языка их чиновников в начале 2000-х. исследование показало, что чиновники используют в разговорной речи до 20% слов из "фени". То есть уже в начале века криминальная культура доминировала во властных кабинетах.

Эти тезисы ярко иллюстрирует исследование Икар. Так, отвечая на вопрос "если гражданин РФ знает, что нарушив закон для своей выгоды, он не понесет наказания, как он поступит?"47% сказали, что нарушит, 35% соблюдет закон. Но значительно интереснее другой вопрос " какое утверждение вам ближе: 1. сила в законе, его надо соблюдать 2.сила в правде, даже если она нарушает закон". 61% россиян выбрали 2 вариант.

Почему это важно? Ибо для понимания логики поведения русских в различных ситуациях мы должны знать, что имеем дело с "паханами" и "зеками", а не с "возрожденцами рускага мира". Мы должны понимать, что никакие договоренности с уголовниками не возможны. И это тоже должен осознать Запад. Бандюганы понимают только язык силы, и чтобы они что-то приняли они должны хорошенько получить. Как и гопы на районе, россияне захотят "побазарить" только после хороших "аплодисментов" по морде. Собственно, сейчас они и получают их по всей линии фронта.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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