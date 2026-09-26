Невзоров: после "гастролей" мощей Донского потери россиян выросли втрое

Публицист доводит до абсурда логику РПЦ и Кремля, превративших останки князя в элемент военной пропаганды.

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Мощи Донского / / kp.ru

В июле 2026-го при реставрации Архангельского собора Кремля обрели мощи Дмитрия Донского, а уже в сентябре ковчег со святыней отправили на фронт - "для духовного укрепления" российских военных. Публицист Александр Невзоров, заочно арестованный в РФ и получивший гражданство Украины, отвечает на это гротеском: он описывает вымышленное расследование о том, почему после каждого молебна дела у оккупантов идут хуже. Публикуем колонку языком оригинала.

Созрел большой скандал с мощами кн. Дмитрия Донского. Они вывезены в зону СВО. Мощам была поставлена задача "всецело способствовать военным успехам российских орков".

Однако анализ главного аналитического управления ГШ РФ наглядно показывает, что после каждого шоу с мощами "положение русской оккупационной орды не улучшалось, а ухудшалось".

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Действительно, последствия гастролей княжеского скелета трагичны.

Всюду, где он уже "отыграл", где собрал поцелуйчики и свечки, - потери живой силы утроились, а утраты техники упятерились.

У генералов возник естественный вопрос: "А на чьей стороне работает этот князь?"

Обмоленные с мощами участки подвергаются особо лютой обработке дронами дядюшки Мадяра.

После мощеносных молебнов дезертирство в частях зашкаливает. Разваливается и воинская дисциплина: субординация в подразделениях перестает работать вовсе.

Факты уже сложились в весьма неприятную картину.

Встал вопрос о выведении мощей на чистую воду, т. е. о серии допросов.

Специалисты ФСБ провели первую беседу с пристрастием.

Методы - да, жесткие.

Без костной резорбции в таких случаях не обойтись.

Классическая смесь азотной и серной кислот, да еще и с добавлением "соляночки", заставляет орать мощи тех, кто при жизни слыл страстотерпцем.

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О персоне: Александр Невзоров Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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