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Новая идеология Украины: Андрусив рассказал, есть ли у Украины шанс

Виктор Андрусив
26 сентября 2026, 12:03
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Аналитик напоминает: в развитых демократических странах карьеру политика строят партии и университеты, тогда как в Украине эту функцию никто на себя не взял.
Новая идеология Украины: Андрусив рассказал, есть ли у Украины шанс
Андрусив - о новой идеологии Украины / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Вопрос о том, кто и как должен представлять национальные интересы, во время войны стал для Украины не теоретическим, а вполне практическим. В новой части цикла "Новая идеология Украины: есть ли у нас шанс?" политический аналитик Виктор Андрусив объясняет, чем элита отличается от списка самых богатых, почему за годы независимости в стране не возникли институты, которые бы воспитывали политиков, и какие три поколения властных команд сменились с 1991 года. Публикуем размышления автора на языке оригинала.

Существует очень много определений и мифов о том, кого мы понимаем под словом "элита". Распространенный в Украине миф относит к элите лучших людей общества: умных, красивых и богатых. Особый акцент делается на богатстве: нет денег - не можешь быть элитой. На самом деле к элите следует относить людей, обладающих значительным общественным влиянием в своей сфере: бизнес-элита - бизнесмены, играющие важную роль в экономике; творческая элита - самые известные певцы, актеры, художники; политическая элита - политики, оказывающие наибольшее влияние на политические решения.

Традиционно политическая элита возникала не из числа богатых людей. Первобытные племена были вынуждены содержать своих вождей и духовенство, поскольку последние не имели возможности обрабатывать поля и заботиться о себе сами. Позже, в эпоху феодализма, богатство и политика переплелись, что и сформировало представление о том, что в политическую элиту должны входить только богатые. Но XIX и XX века жестоко расправились с такими политическими элитами, и на смену им пришли выборные элиты. Сегодня политические элиты в развитых демократиях - это профессиональные политики, которые следуют национальным интересам, а власть для них является инструментом служения и престижа.

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Основным инструментом попадания в политическую элиту на Западе остаются политические партии. Хотя в каждой стране есть своя специфика подготовки элит. В США, например, эту функцию выполняют университеты Лиги плюща. В Европе - чаще общественные организации и профильные ассоциации. Но фактически выход во власть и формирование профессиональной политической карьеры везде происходит через политические партии.

А как обстоят дела у нас? За годы независимости у нас так и не появилось никаких инструментов формирования политической элиты: ни политических партий, ни университетов, которые бы целенаправленно этим занимались. Это и очевидно, ведь когда не было единой нации, любая элита у власти не могла быть носителем национальных интересов и идеологии. А когда у человека нет ничего, во что он верит, - он верит в себя. Да, единственным национальным интересом всех наших политических элит была "забота о своих личных интересах".

Я выделяю три поколения элит за время независимости:

  1. Посткоммунисты
  2. Неокомсомольцы
  3. Технократы

О них и поговорим далее.

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О личности: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время - боец ВСУ, сообщает Википедия.

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Виктор Андрусив
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