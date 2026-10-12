Невзлин раскрыл главный подвох "энергетического перемирия" Трампа и Путина

Нюанс только в том, что на февраль 2022 года из крупных украинских НПЗ работал лишь один - Кременчугский.

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НПЗ и Путин / Колаж: Главред, фото: скриншот

На фоне новых попыток Вашингтона договориться об ограничении ударов между Украиной и Россией появились вопросы к предложенному энергетическому перемирию. Леонид Невзлин анализирует, почему взаимный отказ от атак на НПЗ может иметь принципиально разные последствия для Киева и Москвы, и обращает внимание на реальное состояние нефтепереработки в обеих странах. Подробности - в колонке автора.

Ещё одно "энергетическое перемирие", объявленное минувшим вечером Дональдом Трампом, за ночь обросло подробностями. Сам президент США не расшифровал это словосочетание, Владимир Зеленский сказал, что впервые об этом слышит, но Украина к нему готова, а в Москве толком этот вопрос так и не прокомментировали.

Позднее Axios со ссылкой на американские источники сообщил, что речь идёт о взаимном прекращении ударов по НПЗ. Собеседники издания в Белом доме заявили, что это должно стать первым шагом, после которого может быть рассмотрен вопрос о прекращении ударов по электростанциям и электросетям.

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Нюанс только в том, что на февраль 2022 года из крупных украинских НПЗ работал лишь один - Кременчугский. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно подвергался российским ударам и в итоге прекратил работу. Фактически у Украины нет действующих крупных нефтеперерабатывающих заводов, и страна практически полностью зависит от импорта нефтепродуктов.

И тут возникает самый интересный вопрос. Когда американцы обсуждали с РФ начало своих сделок, представители администрации вообще были в курсе реального положения дел с НПЗ в России и Украине? Похоже, что это предложение либо запредельно цинично, либо является результатом запредельной некомпетентности.

На самом деле серьёзный разговор может идти, например, о всеобъемлющем инфраструктурном перемирии, которое Киев предлагал ещё месяц назад. Но Путину нужно совсем другое - сделки с американцами и продолжение войны на уничтожение Украины. И использовать он будет любые пороки и просчёты тех, кто садится с ним за один стол.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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