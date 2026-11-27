"Гроссмейстер" на фоне Трампа: Карпюк объяснил, чем Путин впечатлил Кушнера / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Бывший военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Александр Карпюк отреагировал на интервью Джареда Кушнера, в котором тот назвал Путина "гроссмейстером в политике" и исторической фигурой. Автор напоминает, как при правлении Путина Россия потеряла космическую отрасль, авиа- и автомобилестроение и сожгла в Украине советские запасы оружия, и объясняет, почему Кушнеру эта оценка может казаться искренней. Публикуем его размышления.

Я вижу, многих бомбануло интервью Кушнера о Питуне.

Ну это в принципе логично, потому что Кушнер с Виткофом - представители российских олигархов, которые имеют цель так заставить капитулировать Украину, чтобы получить от этого бизнес-дивиденды от РФ. И именно поэтому вы не видите во рту у него языка, когда он все это произносит. Потому что его язык - в заднице у Питуна.

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Но давайте посмотрим конкретно, что он сказал.

Кушнер: - путин очень организован. Знаете, людям может нравиться то, что он сделал, или не нравиться то, что он сделал, но он, безусловно, гроссмейстер в политике, он историческая фигура.

Он всегда прекрасно подготовлен и очень вдумчив, записывает наши разговоры, а затем высказывается очень конкретно. Вполне понятно, что он глубоко понимает эти вопросы и имеет по ним достаточно твердые взгляды.

Так вот, вы могли бы удивиться такой оценке одного закомплексованного кагэбэшного дегенерата, который получил власть в стране, бывшей второй по влиянию державой на планете, при этом получил нефть по 140 баксов, невероятные инвестиции, но при всем этом [уничтожил] (неценз.) космическую отрасль, ракетостроение, авиастроение, автомобилестроение, а потом взял советские запасы оружия, которые совок производил 40 лет, и флот, которые должны были атаковать государства у Ла-Манша, и сжег их [дотла] (неценз.) в Украине. Это все не очень похоже на гроссмейстера политики.

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Но.

Вы забываете один момент. Все познается в сравнении. А у Кушнера есть только два варианта - это Трамп и Путин. А на фоне этих обоих гигантов геополитики Питун реально может для Кушнера выглядеть гроссмейстером и очень организованным. А тот факт, что он не засыпает на обсуждениях важных проблем, - так это вообще невероятно.

О персоне: Александр Карпюк Александр Андреевич Карпюк, также известный как Serg Marco (род. 25 мая 1982 г., Одесса, УССР) - украинский бизнесмен, который с 2014 года начал заниматься волонтерской деятельностью в сфере тактической медицины, обучением военных снайперов и оказанием помощи Морской пехоте Украины. Участник "волонтёрского десанта" Министерства обороны Украины. Бывший военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС

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