Эксперт объясняет, почему Лукашенко заинтересован не раздражать Украину и как Мозырский и Новополоцкий НПЗ стали резервом топлива для России.

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Лукашенко и Мозырский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Nikolay Bondar, president.gov.by

Военный эксперт Алексей Копытько считает, что новое заявление Александра Лукашенко о том, что Беларусь не была базой для вторжения России, - лишь очередная смена показаний. Автор напоминает о поставках Минском снарядов и техники оккупантам, объясняет, как белорусские НПЗ страхуют Россию топливом, и почему Лукашенко никуда не дрейфует от Кремля. Публикуем его размышления.

Обнаружен мальчик, воспитанный картами. Лукашенко в очередной раз сменил показания и заявил, что никакой базой для России Беларусь не была, ни о какой подготовке вторжения он не знал, не верил и вообще. видео дня

Ранее он клялся, что с территории Беларуси никогда не будет исходить угроза Украине. Потом клялся, что не клялся. В принципе - ничего нового.

Зачем?

Во-первых, когда есть видео, на котором политик зашкварился, вполне логично сделать ещё десяток видео с другой интерпретацией. Чтобы дать повод говорить: видите, он же совсем другое говорит, всё было иначе! А всей правды мы не узнаем! (с)

Проблема Лукашенко (и его министра обороны Хренина) в том, что никто ничего не забыл.

Ни их деяния в 2022 году, ни последующие и продолжающиеся поставки снарядов, бронетехники, формы и т.д. российским оккупантам. Ни ретрансляторы для наведения шахедов, ни попытки развернуть российские ракеты для ударов по Киеву. Ни ремонтную и производственную базу для российских войск…

Беларусь - часть союзного государства с РФ, член ОДКБ. Лукашенко - дважды официальный военный союзник Путина. Исполняет эту роль исправно.

Во-вторых, я уже писал: сейчас Лукашенко и его окружение зарабатывают бешеные деньги на поставках топлива в Россию. Два белорусских НПЗ (Мозырский и Новополоцкий) суммарной мощностью переработки 24 млн тонн, закрыв потребность внутреннего рынка, способны поставить в Россию топливо в объёмах, сопоставимых с одним крупным российским НПЗ.

Грубо говоря, у Путина суммарно есть резервный Волгоградский, Пермский или Нижегородский НПЗ. Причём весьма удачно расположенный - на западе, чтобы страховать и Москву, и Санкт-Петербург, и войска Московского с Ленинградским военных округов.

Новополоцкий НПЗ "Нафтан", кроме прочего, производит нефтяной кокс и масла. Кокс - концентрированное топливо, важен для производства алюминия, черных металлов, цемента, различных углеродных материалов.

Россия сейчас нуждается в топливе. А Лукашенко максимально заинтересован чуть обелиться в глазах украинцев и не раздражать. Поэтому он позволяет себе вольности типа "российские земли были монгольскими". Дабы не дать Украине повод поломать его нефтяную прелесть.

Не стоит покупаться на очередные манёвры опытнейшего политического животного. Надо помнить, что оно из себя представляет. И даже не начинать бредить, что оно куда-то там дрейфует.

Лукашенко - как правая нога Путина, он может иногда рефлекторно взбрыкивать, если его бьют молотком, но никуда дрейфовать он не может. И он скажет прямо противоположное, если так будет выгодно.

Часики для него тикают, а будущее покрыто мраком…

О персоне: Алексей Копитько Бывший советник министра обороны, блогер, журналист. Проживает в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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