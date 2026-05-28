Невзлин: Путин ищет выход из-за эскалации войны

В Европе опасаются, что Кремль может попытаться проверить НАТО на прочность уже в ближайшие месяцы.

Путин продолжает повышать ставки в войне

Пока Европа все активнее обсуждает риски прямого столкновения России с НАТО, в западных столицах растет тревога из-за возможной новой эскалации со стороны Кремля. Публицист и общественный деятель Леонид Невзлин анализирует, почему Владимир Путин может прибегнуть к расширению конфликта на фоне истощения российской армии и внутренних проблем РФ. Автор также поднимает вопрос готовности Альянса к потенциальному удару. Публикуем ключевые мнения автора на языке оригинала.

Кампания Москвы по запугиванию цивилизованного мира и дальнейшей эскалации войны продолжается. WSJ пишет, что в европейских столицах растут опасения: следующим шагом Путина может стать попытка расширить конфликт на Европу.

Европейские чиновники непублично говорят, что Россия может попытаться проверить сплочённость НАТО, атаковав одну из стран Балтии, шведские или датские острова в Балтийском море либо территорию альянса в Арктике. Более того, в Москве могут увидеть окно возможностей в ближайшие 12 месяцев: нефтяной шок из-за войны с Ираном создаёт дополнительную политическую турбулентность в Европе и усиливает крайне правые партии, выступающие за возвращение к закупкам российских нефти и газа.

В ближайшие месяцы Путин столкнётся с жёстким выбором из-за простой арифметики войны на истощение. По оценкам западных разведок, российские силы теряют почти 35 тысяч солдат в месяц — больше, чем Кремль способен набрать. Продолжать войну в Украине нынешними темпами вскоре станет невозможно без новой принудительной мобилизации. А для оправдания мобилизации, как полагают в Европе, Кремлю потребуется эскалация.

Всё логично. Как я уже писал, Путин действительно ищет выход через эскалацию, поскольку терпит поражение на фронте. Украинцы уже подрывают российскую логистику сухопутного коридора в Крым — который остаётся главным путинским достижением на нынешнем этапе войны. Потери среди наёмников также зашкаливают.

Вопросов всего два. Первый — если Путин решится атаковать НАТО, сможет ли он продать это населению как "священную войну". Второй — окажется ли альянс способен на организованное сопротивление или окончательно распадётся. От ответов на эти вопросы зависит очень многое.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

