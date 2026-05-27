"Последняя ставка Путина": Эйдман объяснил новую тактику Кремля

Игорь Эйдман
27 мая 2026, 19:10
Теперь окончательно ясно, что Кремль запугивает не украинцев, а Трампа.
Путин и армия РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Пока Кремль усиливает риторику по ударам по Киеву, в США продолжаются дискуссии о возможных сценариях завершения войны и роли Дональда Трампа в этом процессе. Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что новая волна угроз Москвы направлена, прежде всего, на Вашингтон, а не на украинское общество. В своей колонке автор анализирует, почему Путин делает ставку на политическое давление из-за эскалации и как изменение ситуации на фронте влияет на позиции Кремля. Публикуем ключевые мнения автора.

Последняя ставка Путина

Из новостей: "Российский МИД сообщил о телефонном разговоре Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Сообщается, что по поручению Путина Лавров "официально довел до американской стороны" информацию о том, что российская армия "приступает к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".

Теперь окончательно ясно, что Кремль запугивает не украинцев (их не запугать, как будто раньше не били по Киеву), а Трампа. Мол, сейчас так жахнем, что твое фиаско как "миротворца" станет очевидным. Слабоумные надеются, что Трамп в результате сможет продавить Зеленского на капитуляцию. Это последний шанс России. Иначе надо останавливать войну. В ситуации на фронте теперь произошел перелом: она складывается в пользу Украины, которая стала освобождать больше территорий, чем терять. Даже российские паблики пишут, что "темп продвижения ВС РФ в зоне боевых действий в мае резко снизился, а в последнем обновлении ушел в минус. За 17–20 мая российские войска потеряли 0,7 кв. км контроля, тогда как общий результат за месяц к 21 мая составил 95 кв. км. В апреле продвижение оценивалось почти в 329 кв. км, в январе — в 560 кв. км" (по независимым международным оценкам россияне потеряли намного больше).

В экономике и в динамике настроений россиян тоже все плохо для Путина. Даже зетники пишут, что надо остановить войну. Но Путин не хочет: он все еще надеется на капитуляцию Украины, которую призван обеспечить для него Трамп.

Удачный опыт давления Трампа на Зеленского, который в результате этого разрешил Путину провести парад 9 мая, видимо, придал российскому диктатору уверенности. Теперь после российской провокации в Старобельске — новая попытка путинского шантажа Украины с помощью американских партнеров. О том, какую роль в этом играет расследование подконтрольного американцам НАБУ против друзей Зеленского, тактично промолчу. Однако шантаж больше не сработает. Ставки слишком высоки.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

"Последняя ставка Путина": Эйдман объяснил новую тактику Кремля

