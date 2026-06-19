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Невзлин объяснил, почему меморандум с Ираном может дорого стоить Трампу

Леонид Невзлин
19 июня 2026, 08:26
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По мнению Невзлина, новые договоренности с Тегераном могут иметь опасные последствия.
ТРАМП
Трамп во время подписания документа / скрин

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и дискуссий по поводу будущего иранской ядерной программы особое внимание привлекают новые договоренности между Вашингтоном и Тегераном. Общественный деятель и публицист Леонид Невзлин анализирует политическое значение меморандума, подписанного Дональдом Трампом, и оценивает возможные последствия такого шага для региональной безопасности и глобального баланса сил. Подробнее о рисках и потенциальных последствиях – в материале автора.

На организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном ужине в Версале, пока на столах меняли тарелки, Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.

Почти что походя, не отвлекаясь от еды. А между тем, это, возможно, важнейший документ эпохи.

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Вне зависимости от того, в какой мере будут исполнены положения меморандума – об этом идут споры, – факт остаётся фактом: президент США поставил свою подпись под документом, обещающим Ирану многомиллиардные инвестиции, отмену санкций, разрешение продавать нефть в обмен на… открытие Ормузского пролива. Да и то, судя по всему, временное.

О ядерной программе США и Иран намерены говорить позднее. Баллистические ракеты и прокси-группировки даже не обсуждаются.

Война и политика требуют мужества идти до конца. Несмотря на временные неудобства. Несмотря цены на нефть и возмущение в конгрессе.

Трамп решил этого не делать. Время покажет, не станет ли это роковой ошибкой. И, учитывая темп развивающихся событий, случится это скорее раньше, чем позже.

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О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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