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Почему Трамп изменил своё отношение к Украине - Фесенко объяснил нюанс

Владимир Фесенко
2 августа 2026, 21:51
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В последнее время Трамп вновь стал высказываться по поводу Украины так, что нам это явно не нравится.
Почему Трамп изменил своё отношение к Украине — Фесенко объяснил нюанс
Позиция Трампа всегда может внезапно измениться / Коллаж: Главред, фото: truthsocial.com, ОП

Политолог Владимир Фесенко проанализировал очередную резкую смену риторики Дональда Трампа в отношении Украины - циничные заявления о лицензии на ракеты-перехватчики Patriot и о якобы неограниченном доступе США к украинским редкоземельным ресурсам. На фоне ударов по Киеву эти слова выглядят особенно показательно: по оценке эксперта, Трамп для Украины - не партнер, а хищник, с которым приходится сотрудничать ради сдерживания другого, еще более опасного хищника - Путина. Фесенко рассматривает возможные причины такого кульбита: от "качелей" настроения американского президента и внутренней политической борьбы в его окружении до вероятного влияния Кремля, - и объясняет, почему Киеву стоит не паниковать, а активизировать работу с американской общественностью в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Во время открытого заседания своего кабинета Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе. Президент США повторил, что еще не принял окончательного решения о том, предоставлять ли Украине лицензии на производство ракет для Patriot.

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На фоне ударов по Киеву и гибели жителей столицы Украины это выглядело очень цинично.

Еще более циничным было заявление Трампа по поводу соглашения о редкоземельных ресурсах, которое, по его словам, обеспечивает Соединенным Штатам доступ к украинским недрам и может оказаться выгоднее, чем объем предоставленной американской помощи. Здесь Трамп вновь упомянул о помощи якобы на 300 млрд долларов.

Прямая речь Трампа: "Мы заключили соглашение… У нас есть подписанный контракт. Что касается редкоземельных ресурсов, мы можем войти туда в любой момент. Мы можем взять практически всё, что захотим".

Сразу отмечу, что он не может прийти и взять всё, что захочет. Соглашение этого не предусматривает. Это очередные фантазии Трампа, по поводу которых не стоит волноваться.

Но это заявление вновь подтверждает нам, что Трамп для нас не настоящий партнер, а хищник, с которым мы вынуждены иметь дело, чтобы противостоять другому, более опасному для нас хищнику - Путину.

Тем не менее, что произошло? Почему Трамп снова так резко изменил свое отношение к Украине? Это отношение не стало враждебным, оно стало циничным и непартнерским. Хотя, скорее, речь идет не об отношении к Украине (отношение Трампа к Украине всегда было очень противоречивым), а об изменении риторики. Почему так произошло, мы не знаем точно. Однако об этом нужно думать, чтобы минимизировать последствия проблемы и нейтрализовать ее появление в будущем.

Каковы возможные версии относительно очередного кульбита Трампа в отношении Украины?

Самая простая и банальная версия заключается в том, что настроения Трампа периодически меняются. Это так называемые "качели Трампа". Это проявляется не только в отношении Украины, но и в отношении других стран, а также по многим другим темам. По моим наблюдениям, в отношении Украины даже прослеживается определенная цикличность. Фаза определённого чёткого и сильного отношения (положительного или очень критического) может длиться от нескольких недель до примерно месяца, затем происходит остывание этой эмоции или её постепенное изменение. И это происходило регулярно, уже несколько раз.

Вторая версия заключается в том, что это переговорная тактика одновременного давления как на Украину, так и на Россию. Используя вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО "Patriot", Трамп может оказывать давление то на Россию, то на Украину, подталкивая обе страны к определенному компромиссу по поводу завершения войны между ними. Но на данный момент какого-либо нового мирного плана со стороны США пока нет. И лицензия на "Патриоты" не является очень сильным рычагом давления ни на Россию, ни на Украину. Так что эта версия, на мой взгляд, не выглядит наиболее вероятной.

Третья версия гласит, что якобы что-то могло произойти в Вашингтоне уже после встречи Трампа с Зеленским. Либо сам президент Украины что-то неосторожно сказал, и об этом стало известно Трампу, либо произошло что-то, что не понравилось Трампу. Но при таких обстоятельствах мы могли бы увидеть и более критическую, даже негативную реакцию Трампа по отношению к Зеленскому или Украине. Поэтому это тоже не самая вероятная версия.

Более вероятно то, что вокруг Трампа постоянно идет политическая борьба по разным вопросам. И сначала Трампа убедили, что нам нужно предоставить лицензию на "Патриоты", а потом другие люди начали убеждать его в прямо противоположном. И здесь есть место для фантазии. Можно поискать и "русский след", а возможно, это очередное проявление типичной позиции трампистов: зачем Украине дарить "подарок", пусть они чем-то заплатят за эту лицензию.

Вполне вероятно, что что-то происходит и вокруг ресурсного соглашения, о котором начал упоминать Трамп. Либо есть недовольные тем, как продвигаются дела с её реализацией, либо Трамп и часть его окружения решили, что за ракеты для "Патриотов" из нас нужно выбить ещё больше уступок по ресурсному соглашению.

Наконец, нужно учитывать, что Кремль постоянно пытается влиять на Трампа и напрямую (через неофициальные контакты с ним), и через своих агентов влияния в ближайшем окружении президента США. И это влияние уже неоднократно срабатывало, особенно в прошлом году в истории с так называемым мирным планом Трампа. В определенной степени это влияние могло сработать и сейчас.

Что делать в нынешней ситуации? Снова активизировать работу с общественным мнением в США, акцентируя внимание на ужасающих последствиях российских ударов по Киеву и другим городам и регионам Украины. Учитывая приближение промежуточных выборов в Конгресс США, это может сработать.

Главное помнить: позиция Трампа всегда может внезапно измениться. И по этому поводу не стоит паниковать. С Трампом нужно постоянно быть начеку, нельзя расслабляться, работа с Трампом и его администрацией не может прекращаться ни на один день.

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