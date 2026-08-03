Атаки на Wildberries - это болезненнее, чем НПЗ: неожиданный вывод Портникова

Те, кто считает, что Путин "обязательно найдет деньги на войну", жертвуя социальной стабильностью россиян, ошибаются.

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Удар по Wildberries / Коллаж: Главред, фото: t.me/ssternenko

Украинские силы обороны этой ночью нанесли удары сразу по нескольким объектам на территории России - пострадали нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области, аэродром "Энгельс", который РФ использует для авиаударов по Украине, а также дежурный склад маркетплейса "Валбирис", на этот раз в поселке Новосемкино Самарской области. Хотя формально маркетплейс не является военным объектом, аналитик Виталий Порников объясняет, почему именно такие удары могут оказаться одними из самых болезненных для российской экономики - и, в конечном итоге, для способности Кремля финансировать войну.

В России горит ещё один маркетплейс компании "Валбирис". На этот раз - в посёлке Новосемкино Самарской области. Это лишь один из объектов, поражённых украинскими силами обороны прошлой ночью: также сообщалось о проблемах на нефтеперерабатывающем заводе в Саратовской области и о пожаре на аэродроме "Энгельс", который россияне используют для авиаударов по Украине.

Но, несмотря на то что маркетплейс "Валбирис" формально не является военным объектом и не связан с нефтеперерабатывающим комплексом РФ, это, возможно, один из важнейших объектов, которые помогают российской экономике выживать в условиях санкций, а Путину - продолжать войну.

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Нужно осознавать: когда Россия наносит Украине удары, которые называет "ответом" - скажем, по складам "Новой почты" или "Розетки" - эти удары на самом деле начались задолго до атак на "Валбирис". Они, безусловно, создают реальные проблемы для этих компаний, для людей, ожидающих грузы, и для украинского бизнеса в целом. Но это не те удары, которые настолько истощают украинскую экономику, что мы не смогли бы противостоять российской агрессии.

Почему? Потому что украинская экономика сегодня - это экономика, находящаяся на "искусственном дыхании" западной помощи. Если бы этой помощи не было, Украина уже давно не имела бы возможности противостоять агрессии. Вспомним, насколько разрушительными были российские удары по нашей экономике ещё в 2022 году - а сейчас 2026-й, и нет сомнений, что и в 2027 году Украина будет иметь экономические возможности бороться с последствиями агрессии, ведь помощь со стороны ЕС уже утверждена и, при необходимости, будет продолжаться и в дальнейшем.

В России ситуация иная. Маркетплейсы вроде "Валбирис" играют роль своеобразных "легких" подсанкционного экономического развития страны - развития, которое позволяет Путину смотреть в будущее и планировать войну на годы вперёд. В условиях, когда невозможно осуществлять платежи цивилизованным способом, а западные санкции фактически остановили работу российских банков как классических финансовых учреждений, именно маркетплейсы становятся "нормализаторами" экономической жизни РФ.

Именно они создают ту самую налоговую подушку, которая позволяет властям планировать огромные военные бюджеты и быть уверенными, что армия и впредь будет получать необходимое финансирование, а её развитие останется приоритетом. Проще говоря: если не будет денег - не будет и возможностей для армии.

Те, кто считает, что Путин "обязательно найдет деньги на войну", жертвуя социальной стабильностью россиян, ошибаются. Чтобы финансировать войну, нужно довести российскую экономику до такого состояния, когда не останется денег даже на элементарное выживание рядового россиянина - который к тому же перестает интересовать власть, поскольку перестает платить налоги и превращается просто в нищего. И тогда не будет денег ни на выживание населения, ни на армию и её агрессивные действия.

Именно это на самом деле способно остановить Россию в её агрессии против Украины и в планах в отношении других соседних стран. Планы длительной войны, экспансии на страны Центральной Европы и Прибалтики, лежат у Путина на столе прямо сейчас. Но войны без денег не бывает.

На языке сегодняшней российской политической реальности это означает: не бывает войны без денег в "Валбирисе" - и не будет её без денег других российских маркетплейсов, которые, надеемся, тоже будут уничтожены в ближайшие месяцы ожесточённого противостояния.

Как оказалось - и это неприятный сюрприз для граждан РФ и их руководства - в войну на истощение можно играть вдвоем. И Россия точно не выйдет из этой войны сильной державой, уверенной в завтрашнем дне. Более того: если она продолжит агрессию против Украины, никакого "завтра" для Российской Федерации в принципе не будет - только воспоминания о прошлом, когда россиянам при Путине жилось лучше, чем при любом другом правителе.

Мы точно знаем момент, когда Россия "повернула не туда": когда в головах её правителей возникла идея восстановления государственности в границах бывшего Советского Союза. Когда было принято решение, что без украинской территории, без выхода к границам 1991 года в Европе Россия не сможет вернуть себе роль геополитического игрока, равного США и Китаю, - двум государствам, готовящимся к борьбе за монополию на политическое влияние и экономические возможности в мире XXI века.

Россия так стремилась присоединиться к этой борьбе, что фактически поставила под сомнение собственное существование. Война против Украины станет той точкой отсчёта, за которой для россиян начнётся отсчёт исторической, политической и социальной пропасти, из которой им не выбраться ещё долгие десятилетия.

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О личности: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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