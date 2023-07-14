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Нет сейчас в России гражданского общества

Леонид Невзлин
14 июля 2023, 06:20
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В российской оппозиции, на которую я смотрю со стороны, идут нелегкие процессы, смысл которых – координация для победы над режимом, вместе с Украиной и Западом.
Путин
Нет сейчас в России гражданского общества, говорит Невзлин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Гарри Каспаров снова разворошил русскую "либеральную шушеру". Вылезли все бездельники, грантоеды, воры, лузеры, агенты ФСБ, и просто полезные и бесполезные идиоты.

Правда им глаза колет, но промолчать вместо того, чтобы сказать глупость или гадость, они не могут: их же будет не видно, если не сравнить себя с Каспаровым, в свою пользу, конечно. А главное – это зависть, зависть до ненависти к соотечественнику, который ко всем своим прочим заслугам стал человеком мира, шахматистом, политиком мирового масштаба, автором шахматных и политических бестселлеров, промоутером новых технологий, экспертом, который востребован на ведущих мировых площадках. Вместо гордости за великого, даже гениального соотечественника – русский срач: "пусть лучше у соседа корова сдохнет, чем у меня появится".

Нет сейчас в России гражданского общества, нет у вас никакого влияния на происходящие там процессы, вы все проиграли, потому что хотели проиграть. Вам интересны деньги и лайки, которые вы конвертируете в деньги. Деньги и власть – у вас с Путиным один и тот же бог.

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Мне повезло больше всех вас, я встретил в своей молодости двух русских гениев – Ходорковского и Каспарова – и с первой встречи до сегодня счастлив тем, что дружу с обоими, учусь у обоих и, надеюсь, влияю на них тоже. Они были раньше практически политическими противниками, но жизнь показала, что в борьбе за будущее вашей страны нужно уметь слушать друга друга, координироваться и даже объединяться, дружить, уважать мнение другого, и оставаться самим собой.

В российской оппозиции, на которую я смотрю со стороны уже больше года, идут нелегкие процессы, смысл которых – координация для победы над режимом, вместе с Украиной и западным миром. Естественно, огромная роль в этой победе будет у "нормальных" русских, они есть, слава богу, и внутри, и снаружи России. Они проявились даже в этом обсуждении Каспарова на "Свободе". Это достойные русские люди, и я рад видеть это меньшинство.

Именно меньшинство всегда право в демократическом мире. К нему отношу и себя. Я еврей, 20 лет гражданин Израиля. Это моя родина, где мне снова приходится воевать с правительством за демократию. Я отдаю свои силы, средства, связи и время на поддержку Украины в ее борьбе до победы над русским фашистским мафиозным режимом. У меня нет времени и желания заниматься русскими делами, только конкретной помощью конкретным людям и их структурам, спасением людей. Мной движет гуманизм, человеколюбие. И мне хватает идейных врагов.

Но: я в первый раз отчетливо говорю тем, кто пытается оскорбить или унизить меня или моих близких – на вас моя доброта не распространяется. Я умею воевать с врагами. Не сочтите это угрозой, но некоторые из вас, увы, уже в этом списке врагов. Это предупреждение тем, кто еще не пересек границы нормальной дискуссии.

"Спасибо Путину", научился за 20 лет многому. Пишите, говорите что хотите, но соблюдайте границы приличия, не переходите на личности, не оскорбляйте людей. В российской "оппозиции" появились "лидеры", которые на все отвечают: сам дурак. Не буду называть тут имена этих шутов и клоунов, кому надо, тот поймет.

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Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Гарри Каспаров Леонид Невзлин
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