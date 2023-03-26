Я очень желаю ВСУ наконец взять Крым и не оглядываться на ядерные угрозы.

Александр Сотник считает, что потерю Крыма Путин не переживет / Коллаж фото скриншот из видео, соцсети

Нет Крыма – нет Путина. Как только Путин теряет Крым, он теряет всё, его просто обнуляют. В 2020 году было не обнуление, а вот взятие ВСУ Крыма станет настоящим обнулением Путина. Что там с ним будут делать, будет ли черенок от лопаты или ещё что-то, о чём говорят, вспоминая о Каддафи, я не знаю. Однако это будет не просто политическое, но и физическое обнуление Путина. Он будет скоропостижным.

В принципе, после ордера Международного уголовного суда у братвы полыхнуло очень знатно. Одно дело, когда говорит Сотник, можно отмахнуться и сказать: "Сгущает! Да не будет этого. Они там боятся Владимира Владимировича и не посмеют", и совсем другое – когда они сталкиваются с такими реалиями. Они не знают, как реагировать, они к такому не готовы. Поэтому они просто плюются сквозь зубы своим пацанским ядом, но ничего вразумительного сказать не могут.

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В ЮАР уже заявили, что, когда в августе Путин приедет на 15-ю сессию БРИКС, его отправят в Гаагу, экстрадируют, потому что признают Римский статут. Поэтому не будет у Путина 15-ой сессии БРИКС.

А сколько ещё таких моментов будет! Кстати, Бразилия тоже должна скоро об этом заявить, потому что она тоже признает Римский статут.

Владимир Владимирович стал настолько токсичен, что, может быть, ещё пошарахается по пещере до взятия Крыма украинской армией, а потом… Я очень желаю ВСУ наконец взять Крым и не оглядываться на эти ядерные угрозы. Понимаю, что это очень опасно, но, как говорят финны, нельзя сделать яичницу, не разбив яйца. Нельзя вернуть все свои территории, не взяв Крым. Крым – это Украина.

Саша Сотник, специально для Главреда