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Непримиримые противоречия: почему не стоит ожидать встречи Зеленского и Путина

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

6 сентября 2021, 20:01

Независимо от того, состоится ли встреча с Путиным, для Зеленского вся эта ситуация может стать очередным источником проблем в Украине.

Зеленский и Путин
Встреча Зеленского и Путина маловероятна / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил о том, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским при условии, если на встрече не будет обсуждаться вопрос Крыма.

Если говорить об урегулировании ситуации на Донбассе изначально, то смысл в этой встрече есть, поскольку понятно, что без России ОРДЛО не многого стоят. Другое дело, что выдвигается условие, которое сразу же ставит Зеленского в не очень удобное положение, когда принять это приглашение - значит быть обвиненным в очередной "зраде".

Вероятность того, что эта встреча состоится невысока.

По большому счету, положение "ни мира, ни войны" Кремль тоже устраивает. Потому что пойти на полномасштабное мирное урегулирование Москве совершенно не интересно, но ей нужно демонстрировать готовность к переговорам и конструктиву, при этом выдвигая условия, которые изначально неприемлемы для украинской стороны.

Ведь говоря о Донбассе, Россия явно будет настаивать на выполнении политической части Минских соглашений

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Но тот момент, когда Зеленский мог пойти на выполнение "формулы Штайнмайера" (не важно, как она упакована - в кластеры или нет) уже упущен - это нужно было делать, когда его рейтинг доверия был более 50%, так как тогда это был тот уровень лидерства, который позволял идти на подобные шаги. Но сейчас это может привести к острейшему внутриполитическому кризису в Украине. Памятуя, из-за чего у нас обычно начинаются "майданы", эта "зрада" как нельзя лучше подходит в эту категорию. Хоть все и понимают, что текущая ситуация с договоренностями - это целиком наследие предыдущего президента, любые нынешние решения явно "повесят" на Зеленского. Мол, он фактически пошел на капитуляцию. Поэтому, судя по всему, ситуация на Донбассе движется к заморозке.

Читайте такжеЧто имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной"То есть главная цель России в подобных разговорах - показать, что проблема мира на Донбассе не в Москве, а в Киеве - якобы это именно он не хочет договариваться. То есть, доказать свое миролюбие и конструктивность тем же европейцам и США. На фоне того, что в США отношения с Россией и так становятся одним из факторов внутриполитической борьбы, так как республиканцы уже обвиняют Байдена в том, что он сдает интересы США Путину, российскому президенту теперь надо доказывать и показывать обратное, что он готов к конструктиву. Прежде всего, тут имеется в виду экономический фактор, поскольку Северный поток-2 практически завершен, и Путину не на руку усугубление ситуации в отношениях с Западом накануне сертификации газопровода.

Но при любом из этих раскладов и независимо от того, состоится ли встреча с Путиным, для Зеленского вся эта ситуация может стать еще одним источником проблем в Украине. Потому что одна часть будет говорить своим избирателям о том, что Зеленский обещал мир и предал, а другая будет настаивать на том, что в окружении Зеленского засели агенты Кремля, которые готовят капитуляцию. И вот между этими красными линиями Зеленскому придется метаться.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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Минские соглашения Андрей Золотарев новости Украины встреча Зеленского с Путиным формула Штайнмайера
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