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Неправильные китайцы со своими неправильными реформами

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

13 июля 2021, 09:00

Китай странно себя ведёт. Не по-реформаторски. И не важно, что экономика росла по 10% в год.

Китай
Китай из нищей страны превратился во вторую экономику в мире / Reuters

Смотрю на Китай и думаю. Вот совсем не умеют делать правильные реформы. Им бы стоило у наших поучится.

Вот почему они не дают юаню укрепляться? Надо дать! Тогда китайцы стали бы богаче! Почувствовали мощь экономики.

Почему госбанки не беспокоятся о прибыли, а кредитуют развитие экономики? Непорядок! Банки должны зарабатывать деньги и не лезть в сомнительные проекты!

Почему такой большой государственный сектор? Они что не знают, что госсектор неэффективный и что все нужно приватизировать и тогда экономика взмоет вверх?

Читайте такжеПочему власть на самом деле бредит о "превращении" Украины в КитайЗачем китайцы требуют 50% локализации при госзакупках и своему товару даётся преференция в цене в 25%? Они не знают, что так они не могут покупать более надежные западные товары? Или не знают, что своя продукция выходит дороже?

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Зачем Китай создал 2500 свободно экономических зоны и строил инфраструктуру для инвесторов? Разве он не знает, что для всех нужны равные правила игры, отсутствие коррупции и этого достаточно для инвестора?

Зачем Китай развивает свои технологичные сектора промышленности? Он разве не знает, что нужно заниматься тем, что умеешь и не лезть туда в чем не разбираешься? Тем более, зачем промышленность в постиндустриальном мире?

Читайте такжеШантаж Украины вакциной от COVID-19: Китай ответил на громкое обвинениеЗачем Китай занимается продвижением своего экспорта? Зачем тратит десятки миллиардов долларов на финансирование экспортных контрактов? И держит тысячи торговых представителей по всему миру? Он разве не знает, что государство должно создать только условия, а бизнес сам справится?

В принципе Китай странно себя ведёт. Не по-реформаторски. И не важно, что экономика росла по 10% в год. Не важно, что из нищей страны он превратился во вторую экономику в мире. Не важно, что вытащил из нищеты и дал работу сотням миллионов своего населения. Не важно, что сейчас страна выглядит как современный развитый мир. Какой в этом толк, если реформ правильных нет?

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