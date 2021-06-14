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Почему Байден так "закусился" на Китай

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

14 июня 2021, 09:30

Задача нынешней администрации Байдена — не допустить в 2023 году продления полномочий Си Цзиньпина. Это и есть критерий ее успеха или неуспеха.

Джо Байден
Задача администрации Байдена - не допустить в 2023 году продления полномочий Си Цзиньпина / Reuters

После того, как Путина безо всяких церемоний попросили вон из клуба G8, вернувшегося к прежнему формату G7, сообщения о саммитах "семерки" в российских СМИ стали крайне скупыми и дежурными. И в основном ни о чем. Скажем, в этот раз наши упивались нарушением королевского протокола четой Байденов. Содержательной части встречи уделяется гораздо меньшее внимание. А зря.

"Семерка" довольно обстоятельно рассматривала вопросы отношения с Китаем и Россией. Пожалуй, это и было чуть ли не основной темой, причем по Китаю мнения разошлись, и достаточно кардинально.

Почему Байден так "закусился" на Китай, известно. В свое время небезызвестные Рокфеллеры взяли "под себя" Китай и оказали китайскому руководству колоссальную поддержку в проведении масштабных и буквально невиданных реформ начала нулевых. Однако ключевым параметром поддержки было наличие в руководстве Китая глобалистских сил, которые представлял китайский комсомол. Но в 2013 году возникли проблемы — у руля страны встал представитель партии и национально-ориентированных кругов Китая Си Цзиньпин. А в 2018 году он получил право на бессрочное нахождение у власти. Соответственно, глобалистская повестка на китайском вопросе серьезным образом споткнулась.

Читайте такжеДружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-ПутинаЗадача нынешней администрации — не допустить в 23 году продления полномочий Си Цзиньпина. Это и есть критерий успеха или неуспеха администрации Байдена. Ее победа или разгромное поражение. Вполне возможно, что столь нетривиальная избирательная кампания в США в 2020 году с очевидными нарушениями, фальсификациями и буквально подошедшей к грани социальной и политической стабильности — это как раз вынужденная необходимость перехватить управление в США для решения китайской проблемы-23. Более того — очень может быть, что одной из ключевых недокументированных задач нынешней "пандемии" тоже является попытка каким-то образом разрешить эту проблему. Почему — вопросов нет. Если Си Цзиньпину удастся удержать власть в 23 году, возникнет прецедент, а значит, он может повторить его и в 28 году. Что для глобалистов вообще нож в печень.

Их понять можно — столько усилий и столько средств было вложено в модернизацию Китая, но пользоваться этим будут их идеологические противники, причем так, как это вообще не предусматривалось.

Последний раз Запад так опростоволосился с Гитлером. Гитлера выращивали для схватки с Советским Союзом, но он вывернулся на каком-то этапе и начал крушить своих создателей. Поэтому пришлось прилагать просто титанические усилия для исправления этого просчета.

С Китаем — ровно та же история. Глобалисты сделали все в первом десятилетии нынешнего столетия, чтобы Китай стал мировой фабрикой, освободив развитые страны для строительства постиндустриального уклада. Но в таком формате Китай был обречен на перманентные кризисы вроде кризиса 2008 года, а потому было с трудом и непросто, но принято решение о существенной трансформации китайской модели, что пошло вразрез с исходным проектом глобалистской элиты.

Читайте такжеСМИ назвали новое место встречи Байдена и Путина и заявили о следе КитаяПриход Си Цзиньпина вообще поставил крест на этом проекте, с чего, в общем-то, и начались все более усиливающиеся противоречия. Собственно, реанимация и перенос тяжести на проект двух Партнерств (Транстихоокеанского и Трансевро-атлантического - TIP и TTIP и сопутствующих им проектов) были сделаны как раз в ответ на проблемы с китайским проектом. Но оба Партнерства были похоронены Трампом буквально в первые дни прихода его в Белый дом, и сегодня реанимировать находящиеся в коме проекты крайне непросто.

В общем, проблем достаточно. Их-то "семерка" и обсуждает. Но так как нашего геостратега вышвырнули из "восьмерки" за природный кретинизм и беспросветную тупость (троечник он и есть троечник), то нам теперь всё это неинтересно. А потому "семерка" интересна только в разрезе того, что Байден не так встал, нарушив протокол. Светская хроника...

Большая семерка Си Цзиньпин Джо Байден
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