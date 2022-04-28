"Необстрелянный" Гутерреш: почему россияне ударили ракетами по Киеву

Россияне обстреляли Киев ракетами во время визита Генсека ООН Гутерреша / Reuters

В ходе визита Генсека ООН Гутерреша в Киев наша столица была обстреляна россиянами.

Что характерно, буквально через 15-20 минут после обстрела в российских пабликах появились видео и пролета ракеты, и попадания. А этого уже давно не было: украинцы привыкли к правилу" не публиковать фото/видео/ориентировочное местонахождение " территории, куда попали российские ракеты – чтобы не выступить корректировщиками дальнейшего обстрела. Поэтому если что-то фиксируется на камеру, то выкладывается минимум за полсуток.

Итак, вывод очевиден: россияне умышленно обстреляли Киев, при том именно правый берег и достаточно близко к центру – чтобы максимально напугать "необстрелянного" Гутерреша.

Комментарий паблика, который перепостил пропагандист Соловьев, это подтверждает: "Летела такая ракета, да и долетела в центр Киева. А там, в столице нацистов, сидел генеральный секретарь ООН, вполне возможно с ракетами письмо отправили для него и его друзей, о том, что не надо ездить в Украину – небезопасно".

Для чего Кремлю напуганный Гутерреш? Вероятно, для максимально активных усилий по мирным переговорам и "достижению компромисса" Украины с Россией (ясно что никаким боком нам не выгодного компромисса – к нам как раз едет мощное оружие в порядочном количестве, наших бойцов как раз начали массово обучать новейшим оружием пользоваться).

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