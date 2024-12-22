Необольшевизм Путина: почему Украина – лишь промежуточный рубеж Кремля

Россия выстраивает общую "ось зла", а её основной враг, противник и соперник – Запад, в частности, НАТО, то есть США и страны Евросоюза.

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Путин во время пресс-конференции / kremlin.ru

Поэтому в происходящем нет ничего нового. Украина для России тут является лишь промежуточным пунктом в большой агрессивной борьбе за доминирование на европейском континенте.

Большевизм – это красно-коричневая чума, а Путин и всё, что мы сейчас видим, – это необольшивизм. Необольшевики не отказались от идеи мирового господства – они к ней идут, её исповедуют. И сейчас в парадигме достижения мирового господства они говорят о том, что в ближайшие десять лет Россия должна быть готова к войне с НАТО, с "западным злом".

Путин и прочие считают, что Украину они дожмут если не военным способом, то гибридным. Они считают, что Трамп податлив и бросит Украину им в пасть, и они её пережуют. Украина Путину очень нужна, потому что это главная база, которая может подпитать пещеру. Ведь в России всё уничтожено. Там всё сожрано и отжато, а все экономические и производственные секторы убиты.

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Россия всегда была аграрной страной – что при царе, что при большевиках. Но большевики её убили. В конце концов, СССР даже закупал зерно за валюту в Канаде! Хотя царская Россия всегда кормила всю Европу зерном. А сейчас сельскохозяйственный сектор в Рашке вообще убит. И, естественно, на горизонте уже замаячил дефицит. В России уже заговорили о введении продовольственных карточек якобы для малообеспеченных и социально незащищённых граждан, но ведь это же первые ласточки.

Не знаю, как Россия собирается дальше воевать. Может быть, россияне с криками "Банзай!" и голодными желудками попрут на натовские танки. Может быть, они надеются закидать Европу ракетами – Путин же всё теребонькает свой Орешничек, никак не угомонится.

Россия может говорить, что она будет готовиться к войне с НАТО, но я не верю, что без Украины у неё это получится. Тем более, ситуация там становится всё хуже и хуже, и я не знаю, как там переживут 2025 год.

У меня тут несколько вопросов, начинающихся со слова "если". А если заморозка не состоится? А если Трамп скажет, что он ошибался, и у него не получается закончить войну в Украине? Ведь он уже не говорит, что закончит её за 24 часа, а признаёт, что всё оказалось гораздо сложнее. Конечно, сложнее! Это же тебе не "мели, Емеля, твоя неделя", это не городить лишь бы что в пароксизме популизма!

А что касается войны, то ведь Европа к ней тоже готовится. Путин думает, что усилит фронт своих путлоферштейеров вроде Орбана и Фицо, но у него всё никак не получается. Он попытался привести к власти в Румынии Джорджеску, но его раскрыли, и Джорджеску сейчас под следствием. Не получилось нового путлоферштейера. Шольц вот долго звонил Путину. А до того путлозвонство у себя на ушах перетаскал Макрон, который долго звонил Путину, как влюблённый, а потом перестал. Сейчас Шольца поразила эта болячка, и он стал звонить. Но у Шольца лимит доверия исчерпан, и в феврале в Германии будут новые выборы в Бундестаг. И, по всей вероятности, там будет Фридрих Мерц, а Мерц сказал, что предоставит Украине Taurus.

Поэтому вопросов, начинающихся со слова "если" у меня очень много. Европа готовится к войне с Россией. В Европе перестали играть с этой податливой коричневой субстанцией. Наконец-то глазоньки раскрылись, и политики стали открыто говорить о том, что есть проблема – агрессор, которого в данный момент сдерживает Украина, а, если Украины не станет, как сдерживающего фактора, то этот сортир польётся в Европу, как сказал Писториус, через пять-шесть лет, Рютте говорит, что через четыре-пять лет, и Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, тоже сказал, что через четыре-пять лет. Все говорят открыто про это, а, значит, все готовятся. А русские могут сколько угодно хорохориться и рассказывать про свои "орешники".

Хочу открыть один секрет. Господа мохнорылые из русской пещеры не знают, с чем им придётся столкнуться. Сейчас с ними воюет оружие ХХ века, которое предоставляют Украине. Оружие, с которым они столкнутся в войне с НАТО, они даже представить себе не могут. У Украины сейчас всего несколько F-16, а у НАТО – F-22, F-35 и так далее. Там вооружение совершенно другого уровня.

Всё, что я могу сказать "путиным" и "белоусовым", – готовьтесь, готовьтесь, всё равно прилетит такое, к чему они окажутся не готовы.

Александр Сотник, специально для Главреда

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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