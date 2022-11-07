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Нельзя все списывать на войну

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

7 ноября 2022, 19:12

Подрыв доверия - вот куда бьет российская пропаганда. Всегда. Используя, что люди не склонны верить политикам. Особенно люди в Украине.

Свет, отключение света, электроэнергия, свеча
Люди позволяют себе негодовать в связи с отключением света, говорит Фурса / УНИАН

Нельзя все списывать на войну...

Как оказалось, такие люди существуют. Честно говоря, лично я таких не знаю. Но все больше слышу рассказов, о недовольных из чатиков осбб и подобных групп общения, где люди негодуют по поводу отключения света. Связывая это совсем не с российскими обстрелами.

Честно говоря, не хочется верить, что в стране так много идиотов. Но правда в том, что их много. Правда в том, что люди позволяют себе негодовать в связи с отключением света, заявляя, что нельзя все списывать на войну. А кто-то вообще требует доказательств, что электростанции разбомбили.

И сразу хочется спросить "а много у вас было отключений света до войны"?

Поразительно, Россия целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре. И сама в этом признается. Открыто. Публично. Логичный результат - проблемы с энергетикой. Но для некоторых полезных идиотов эта логическая связь не очевидна.

И это российская пропаганда. Или результат работы российской пропаганды. "Все не так однозначно". "Вас обманывают", "Никому нельзя доверять". Эти месседжи годами раздувала российская пропаганда, поддерживая конспирологические теории во всем мире. В итоге, мы видим, кстати, что все эти разномастные конспирологи, от антивакцинаторов до поборников плоской Земли сейчас и есть база противников поддержки Украины. Это очень четко показывают соцопросы на Западе, от Канады до Германии.

Подрыв доверия - вот куда бьет российская пропаганда. Всегда. Используя то, что люди не склонны верить политикам. Особенно люди в Украине. И вот уже люди начинают говорить о том, что, может быть, света нет не потому, что Россия бомбит, а потому, что Украина продает электроэнергию за границу. Это не правда. Сейчас нет экспорта. Но ведь можно сказать, что есть? Можно в этом сомневаться. А дальше поди проверь. Докажи быстро и прямо сейчас, что Земля не плоская, а Украина во время блэкаутов продает электроэнергию полякам. И, значит, света нет потому, что барыги наживаются на войне, и украинцам не хватает?

Тем более, что летом Украина действительно экспортировала электроэнергию. В тот момент, когда в стране не было ее дефицита. Но как только Россия начала обстрел, экспорт прекратился. И да, электроэнергия - это не картошка, которую можно спрятать в погреб. Ее нельзя накопить впрок в больших количествах. По крайней мере, до тех пор, пока Маск не построит повсюду свои аккумуляторы.

По правде говоря, Украина проходит войну гораздо лучше ожиданий. В том числе и украинская экономика. И если вы во время войны с огромной Россией страдаете только потому, что у вас нет 4 часа света, то, кажется, кто-то зажрался.

И да, иногда отключения света идут не по графику. Конечно, это неприятно. Но хотелось бы посмотреть на людей, которые бы проснулись в горящем здании и потом сами себя упрекали, что как то не рационально тушили огонь, что забыли одеть галстук и оказались на улице в носках разного цвета.

Россия пытается создать в Украине техногенную катастрофу. И это не очень стандартная ситуация для энергетиков. Поэтому да, все не может идти по плану. Сюрприз сюрприз.

И вот парадокс. Люди сидят без света потому что Путин приказал разбомбить инфраструктуру в Украине. И эти же люди начинают говорить то, что хочет Путин. Практически его словами. И мы еще смеемся над немцами? Это мы еще негодуем над словами Папы Римского? Это нам не нравится Красный Крест?

До войны, во время войны и после войны у нас присутствует дефицит. Дефицит критического мышления. Дефицит здравого смысла. И с этим дефицитом справиться гораздо сложнее.

Источник

война в Украине Сергей Фурса отключения света
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