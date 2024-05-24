'Нелегитимность' Зеленского: почему Россия открыла новый информационный фронт

Подрывом легитимности президента и Верховной Рады Россия снижает мотивационный ресурс Украины.

https://opinions.glavred.info/nelegitimnost-zelenskogo-pochemu-rossiya-otkryla-novyy-informacionnyy-front-10567139.html Ссылка скопирована

Россия хочет вбить клин между Украиной и партнерами, настаивая на "нелегитимности" Зеленского/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

После 20 мая в российских и белорусских медиа начали активно продвигать нарратив о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского, поскольку именно в этот день якобы истек срок его официальных полномочий.

Очевидно, что Россия делает это, чтобы повлиять на мотивационный фон войны. Ведь когда нация мобилизована, доверяет политическому и военному руководству, и это доверие искусственно разрушают, то у части гражданского населения возникает очевидный барьер для того, чтобы защищать свою страну, доверять власти и выполнять ее приказы. Подрывая легитимность власти - президента и Верховной Рады - Россия снижает мотивационный ресурс Украины, искусственно паразитирует над линиями конфликта между властью и населением и использует это в своих информационно-психологических операциях.

видео дня

В то же время, российской власти и на международной арене важно продемонстрировать, что украинская власть нелегитимна, а значит, с ней не нужно подписывать договоры, поддерживать контакты и осуществлять гуманитарную, финансовую и военную помощь. Это, в основном, рассчитано на некоторые группы влияния в европейских странах, журналистов, экспертов и активных граждан, которые, в частности, интересуются международной политикой. Тем более, что у россиян есть определенный финансовый ресурс, чтобы осуществлять такие операции.

К тому же, Россия с помощью заявлений Лукашенко уже делала намеки на то, что не будет подписывать никакого мирного договора с Зеленским. Впоследствии, правда, РФ прекратила давление этим аргументом, потому что, скорее, в Кремле сами рассчитывают пойти на переговоры. А если и в дальнейшем продвигать такой нарратив, то это становится невыгодным для самой России. Особенно после заявлений Путина в Китае о том, что РФ не исключает возможности о переговорах. Потому что если Кремль и в дальнейшем будет продвигать нарратив о нелегитимности, то кто тогда будет подписывать бумаги?!

Так или иначе, для России главное - посеять в украинцах и на международном уровне зерна раздражения властью, ведь это тоже укладывается в контекст войны против Украины. Но если этого достичь не удастся, то РФ продолжит выполнение военных целей и придумает новые ИПСО.

Олег Постернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки, специально для Главреда

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред