Недорогая Симоньян, свое мы вернем, а потом будет вопрос компенсаций

Пропагандисты прощупывают вопрос – можно ли откупиться деньгами.

Все ржут с инициативы Симоньян заплатить Украине за оккупированные территории, говорит Сазонов / скриншот

Все ржут с инициативы Симоньян заплатить Украине за оккупированные территории и закрыть вопрос. Так это не шутка была.

Они прощупывают вопрос – можно ли деньгами. Сохранить свое лицо и откупиться от нас. Понятно, что Симоньян притрушенная по мозгам, но сама попытка забавляет.

Нет, серьезно? Деньгами? И убитых вернете? И ноги оторванные тоже? Нет, недорогая Симоньян и ее дешевый муж. Свое мы вернем. Все до квадратного метра.

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А потом будет вопрос цены и компенсаций. И не только деньгами.

Военных преступников ждет суд и тюрьма. И это не только путин с шойгу.

Пропагандисты типа тебя, мужа, соловьева и прочих будут сидеть на скамье подсудимых.

Хотите откупиться? Нет, реальность будет такая.

И это еще лайт вариант, кстати. Потому что если не будет так, будут работать спецслужбы.

Мы не зря называем СБУ украинским Моссадом. Не зря. Так что, как там у вас по классике? Ешь ананасы, рябчиков жуй.

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