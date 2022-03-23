Недолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракет

В России заканчиваются ракеты, а создать новые она не сможет – РФ может разве что наштамповать болванки для ракет, но они не улетят без "французского мозга" и "немецкого двигателя"

РФ переводит свой оборонно-промышленный комплекс в режим круглосуточной работы. Стоит ли этого бояться? Спойлер – нет.

Несколько дней назад Генштаб ВСУ в оперативной сводке сообщил о решении РФ перевести предприятия по производству ракет "Калибр" и "Смерч" на круглосуточный режим работы.

Прежде всего, это означает, что захватчик выдохся. Единственный фактор войны, в котором РФ имела несомненное преимущество – ракетное вооружение. И это вооружение просто закончилось. Россия просчиталась абсолютно во всем, и это означает, что победа Украины – это дело времени.

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В сообщении речь идет именно о боеприпасах (ракетах). По всем техническим требованиям и правилам, действующим в военно-промышленном комплексе, количество производимых боеприпасов примерно равно технической способности систем огня выпускать эти боеприпасы по противнику.

Еще более простыми словами, если ракетная система "Калибр" может выпустить 20 крылатых ракет 3М-14Э, то завод по производству ракет получает заказ на 20 ракет.

Таким образом, угрожая Украине количеством ракет, РФ забывает о том, что эти ракеты будут валяться на складах до того, как сервисное обслуживание не пройдут системы запуска.

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Второе – логистика.

В производстве ракет для "Калибра" только среди российских производителей задействованы:

Научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирева – Московская область, город Балашиха;

Опытно-конструкторское бюро "Новатор" имени Люльева Л. В. – г. Екатеринбург;

Омское машиностроительное конструкторское бюро – г. Омск;

ПАТ "ОДК-Сатурн" – г. Рыбинск;

Государственный НИИ приборостроения – г. Москва;

УПКБ "Деталь" – Свердловская область;

ОАО "НПП Радар ММС" – г. Санкт-Петербург.

То есть комплектующие и составные части для ракет производятся в тысячах километров друг от друга, и РФ необходимо в условиях тотального экономического кризиса решать проблему транспортировки таких спецгрузов.

Третье – импортозамещение.

Европа вооружала РФ с 2014 года. За это европейским производителям придется еще отвечать. Но на данном этапе войны, факт поставки комплектующих в РФ из Европы играет нам на руку.

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В условиях тотального эмбарго европейские производители высокотехнологичной продукции для ВПК отрежут Россию от высоких военных технологий. Таким образом, не важно, сколько Россия наштампует болванок для ракет, потому что полететь эти ракеты все равно не смогут без "французского мозга" и "немецкого двигателя".

Стратегически Украина уже победила даже в чисто военном плане. Ждем, пока руководство РФ смирится с этим фактом.

Владимир Пикузо, руководитель программы "ВПК и оборона" Украинского института будущего