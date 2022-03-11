Не Путиным единым: почему Украина рискует рухнуть

Украине необходимо правильно организовать работу тыла / Фото Reuters

Угроза развала тыла – вторая ключевая проблема Украины после Путина. И мы убиваем сейчас свою экономику решением не выпускать военнообязанных мужчин.

Экономика западной Украины, завязанная на трудовую миграцию, останавливается. Как мы будем формировать бюджеты и вообще людей кормить? Государство ничего не создает и не создаст в ближайшее время.

Дальше IT-сектор, который точно так же убивается. Люди, занятые в этой сфере, не могут работать нормально в связи с перебоями со связью и рисками, которые отворачивают заказчиков. Они будут нас поддерживать из другой юрисдикции. Это же очевидно.

Третье – логистика. Тут просто маразм, потому что нам нужно срочно все везти, но везти некому. Но это часть проблемы, потому что много украинцев работает на польские компании или словацкие, чешские и т.д., и они тоже в пике теперь, то есть не могут везти нам.

Четвертое. ВСУ и тероборонам не нужно такое количество людей. После 40 в ВСУ практически не берут. В теробороне без броника и автомата стоять сутками на блокпосте – чтобы что? Ведь такой человек мог бы зарабатывать деньги.

Пятое. Если эти люди выедут, то разгрузят жилищный фонд для беженцев, которые будут прибывать. Вы же понимаете, что с востока придут еще миллионы людей. И где мы будем их размещать?

Мы рискуем рухнуть не вследствие ударов России, но из-за фискального кризиса. У многих людей, у большинства запасы средств на месяц-два. Чем ты их будешь кормить?

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Это ключевой вопрос сегодня. Организация тыла – вопрос такой же ключевой, как и эффективность ВСУ. Если мы ведем тотальную войну с Россией, а она ведет именно такую войну против Украины, то это требует радикального пересмотра государственной политики.

То, что я вижу сегодня, это по поводу того, как заработать на войне через вклинивание в тему логистики, закупок и откупа с военнообязанных. Это чревато тем, что мы можем потерять восток и юг из-за того, что туда не доходит еда, топливо, оружие, лекарства и т.д.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего