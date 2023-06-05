Не "проба пера", а первые мазки картины: о рейдах РДК и "Легиона"

Как только РДК и "Легион" обзаведутся тяжёлой техникой и артиллерией, фронт и глубина оперирования этих подразделений сразу же изменятся.

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РДК и "Легион" эффективно справляются / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Когда РДК и "Легион" совершили свой первый рейд в Белгородскую область, то было очевидно - это проба пера. Типичная диверсионно-разведывательная операция на территории врага, выполненная, с учётом ограниченного ресурса, преимущественно пехотной компонентой, но на отлично!

Теперь же мы можем говорить не о "пробе пера", а первых мазках, которые проясняют картину, то, что замыслил художник. И с учётом того, что проявляется на холсте, можно говорить о том, что задумкой художника и вправду является то, о чём говорилось ещё с 2022 года, а именно - буферной зоне, на территории рф.

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При этом, мазки чётко распределяются по вполне ожидаемой, закономерной глубине в 3-7-10 км. Именно такая глубина позволяет с наименьшими потерями, но максимальным результатом действовать малыми группами, с ограниченным огневым потенциалом, на территории врага.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

С учётом первого рейда РДК и "Легиона", растянувшегося по фронту на 40 км и заходящему вглубь территории до 7 км, можно очертить приоритетную линию - трасса 14К-3 и её вариации, ветки и узлы.

Очевидно, что РДК и "Легион", не смотря на ограниченный ресурс, эффективно справляются.

Казалось, глубина не аховая, фронт аналогично и у "второй армии в мире" должен быть ресурс, позволяющий вернуть контроль преступному режиму путина на этих участках, но, который день подряд мы видим, что ситуация кардинально обратная. И, опять-таки, это у РДК и "Легиона" ещё даже не появились танки.

Как только РДК и "Легион" обзаведутся тяжёлой техникой и артиллерией как постоянной компонентой, фронт и глубина оперирования этих подразделений сразу же изменятся. С учётом же успехов РДК и "Легиона", а так же затрофея российской техники, думаю, скоро у них всё необходимое появится.

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